Conheça a carreira que combina saúde mental com propósito – e está dando lucro para as empresas

Uma nova possibilidade de carreira permite às empresas experimentar benefícios por duas vias distintas. Se por um lado elas têm a chance de oferecer aos profissionais boa saúde mental e mais propósito, do outro podem aumentar suas chances de lucro. Estamos falando de ESG, sigla que está transformando o mundo dos negócios.

Segundo o relatório ESG Radar 2023, nove em cada dez executivos afirmam que investir nas diretrizes ESG trouxe retornos financeiros positivos para as organizações. Além disso, a implementação da agenda ESG também parece estar relacionada a um aumento na retenção de talentos. De acordo com uma pesquisa da startup Humanizadas, 85% dos colaboradores de companhias classificadas como sustentáveis afirmam estar satisfeitos e recomendam o trabalho atual.

Para aplicar essa estratégia, porém, é preciso um processo contínuo e dinâmico. A empresa deve estar disposta a ajustar suas estratégias à medida que as circunstâncias mudam e as expectativas dos stakeholders evoluem. Abaixo, listamos 5 passos para aplicar o ESG.

1. A alta administração da empresa está comprometida com o ESG?

Realize uma avaliação inicial para entender o atual envolvimento da empresa com questões ESG, em especial da alta administração. É preciso garantir que exista o comprometimento de líderes-chave com as pautas sustentáveis para a implementação eficaz do ESG.

2. Defina indicadores para acompanhar a evolução das práticas ESG

Defina metas claras e mensuráveis para todos os pilares do ESG (ambiental, social e de governança). É importante também identificar quais indicadores serão utilizados para avaliar o progresso em relação a essas metas ao longo do tempo. Ou seja: como a sua empresa saberá que as estratégias ESG foram implementadas com sucesso?

3. Incorpore práticas ESG nas operações diárias da empresa

Adote políticas ambientais sustentáveis, promova diversidade e inclusão e fortaleça a governança corporativa nas tarefas diárias. Certifique-se de que os funcionários também estejam cientes das práticas ESG e incentivados a contribuir para sua implementação.

4. Adote uma comunicação transparente

Comunique de forma transparente as iniciativas ESG da empresa para parceiros internos e externos. Desenvolva relatórios regulares que destaquem o progresso e os impactos positivos alcançados, demonstrando o compromisso contínuo com práticas sustentáveis e socialmente responsáveis.

5. Estabeleça o diálogo com parceiros estratégicos

Estabeleça um diálogo aberto e colaborativo com os parceiros estratégicos, incluindo clientes, fornecedores, funcionários e a comunidade local. Considere suas opiniões e sugestões para aprimorar e ajustar as estratégias ESG.

Como dar o primeiro passo agora?

Pensando nos líderes que buscam colocar em prática as recomendações anteriores, a EXAME desenvolveu a série ESG para Negócios.

O treinamento vai ao ar entre 04 e 12 de dezembro e acontece de forma virtual e gratuita. É uma oportunidade de ouro para executivos aprenderem, de uma vez por todas, como implementar o ESG em suas empresas. Além disso, a série promete mostrar os indicadores sustentáveis indispensáveis que toda organização deveria ficar de olho.

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME