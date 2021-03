Concessão da Cedae tem 12 empresas interessadas até agora

Equatorial Energia, Iguá Saneamento e Aegea estão entre as 12 empresas que agendaram mais de 2.000 visitas técnicas para conhecer as instalações da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), cuja concessão vai a leilão em 30 de abril, segundo a Casa Civil do Rio de Janeiro.

O interesse despertado até agora e o tamanho do projeto levam o governo do Rio a acreditar que o leilão aconteça mesmo em meio à pandemia do coronavírus, disse Nicola Miccione, secretário do Estado da Casa Civil.

Ele afirma que o projeto trará melhorias para a saúde da população, para o meio ambiente e o turismo, além de gerar empregos e valorização imobiliária. “A pandemia não deve apresentar riscos à concessão” do que ele chama do “maior projeto de infraestrutura do Rio”.

No caso da Cedae, o processo envolve a concessão dos serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário em um total de 35 municípios do Rio de Janeiro, com 13 milhões de pessoas atendidas. A outorga tem preço mínimo de R$ 10,6 bilhões, e a concessão foi dividida em 4 blocos que abrangem as diferentes regiões do Rio. Cada empresa interessada pode arrematar um ou mais blocos, segundo a Casa Civil.

Faz parte do processo de concessão o investimento de R$ 2,6 bilhões na despoluição da Baía da Guanabara e de R$ 2,9 bilhões no Rio Guandu, além de ampliar a tarifa social para uma fatia da população 10 vezes maior que a atual e de investir R$ 1,8 bilhão em favelas e comunidades por três anos sem aumento de tarifa para os moradores.

A previsão do governo do Rio é de que os contratos com as concessionárias sejam assinados até o fim do 1º semestre de 2021 e que no primeiro semestre de 2022 elas assumam os serviços nos quatro blocos, após um período de operação assistida.