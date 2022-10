Compra Rio gera mais de R$ 218 milhões em potencial de negócios para PMEs; saiba como funciona

Ter bons relacionamentos comerciais é a senha do sucesso para qualquer negócio, especialmente para as pequenas e médias empresas (PMEs). As rodadas de negócios do Compra Rio, programa do governo do estado, promove a aproximação de pequenos e médios fornecedores de produtos e serviços fluminenses com grandes compradores.

Nos últimos dez meses, as rodadas geraram mais de R$ 218 milhões em potencial de negócios, em 46 municípios fluminenses, com a participação de 63 empresas âncoras compradoras e 273 empresas fornecedoras, de acordo com Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.

No último ano, foram realizadas 725 reuniões de negócios, com mais de 1.700 participantes. Entre as grandes instituições abertas a negociar com pequenas e médias empresas estão grandes grupos empresariais como:

Ambev

Petrobras

Gerdau

Porto do Açu

Unimed

Perenco

Aeroporto de Cabo Frio

Green People

Piracanjuba

Alterdata

Rede Economia

Stam

Além de prefeituras, universidades, sindicatos e outras referências dos mercados nacional e internacional.

Como funciona o Compra Rio

As rodadas de negócios do Compra Rio são realizadas em locais adequados para diversas reuniões simultâneas, que são pré-agendadas e possibilitam que os fornecedores apresentem seus produtos e serviços diretamente às empresas compradoras.

Após o término da rodada, um e-mail contendo os contatos e portfólio dos fornecedores inscritos é enviado às empresas âncora. Para participar das rodadas de negócio, ou até mesmo expor em estandes promovidos em parceria com o SEBRAE, não é preciso investimento algum por parte das empresas – as atividades do Compra Rio são totalmente gratuitas.

"O Compra RJ é um programa de promoção e valorização do pequeno e médio fornecedor fluminense, bem sucedido e da maior importância para gerar oportunidades de negócios, fortalecer a economia local e alavancar a economia do Estado do Rio", explica o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Cássio Coelho.

Como se inscrever no Compra Rio

O governo do estado prepara, para dezembro, uma grande rodada de negócios na capital, com dois dias de duração. Para se cadastrar e ter acesso às próximas reuniões, é preciso fazer contato pelo telefone 021 2332-8345 ou pelo email comprario@desenvolvimento.rj.gov.br .

