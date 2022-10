Abertura de empresas em 40 minutos: saiba como funciona o alvará automatizado no Rio de Janeiro

A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) informou neste sábado, 1, que 85 prefeituras fluminenses já aderiram ao convênio com o Alvará Automatizado.

A ferramenta de licença digitalizada chegou recentemente aos empreendedores na cidade de Casimiro de Abreu e permite que as empresas de baixo risco recebam o contrato social, CNPJ, inscrição estadual e os alvarás do município, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e do INEA, logo após o registro do ato. Em média, o processo ocorre em 40 minutos.

O expectativa é de que o Alvará Automatizado esteja disponível em todos os 92 municípios fluminenses até o fim do ano. A JUCERJA quer estimular o ambiente de negócios estável e juridicamente seguro no Rio de Janeiro, além de promover uma redução nos custos dos contribuintes, bem como economia de tempo.

Emanuel Soares, contador de Teresópolis, comemora a agilidade do Alvará Automatizado e diz que, anteriormente, os processos eram manuais, precisavam da entregas físicas de documentos.

"A introdução do alvará automatizado estimulou a abertura de novas empresas na região, elevando o número de negócios locais e a empregabilidade. A tecnologia permitiu avanços importantes para o acompanhamento dos processos e identificação da documentação necessária. Antes do convênio, processos demoravam até dois meses para sair e agora, com o sistema digital, facilitou muito. Entendo que todo movimento de melhoria, atrelado à tecnologia, sempre é positivo", afirma o contador.

A Junta Comercial fechou o primeiro semestre de 2022 com um recorde histórico: 34.828 novas empresas foram abertas no estado. O número representa um aumento de 10% em relação aos negócios abertos nos primeiros seis meses de 2021, quando foram registradas 31.582 novas empresas no estado.

Licenciamento desburocratizado

A JUCERJA pretende consolidar em um único canal, por meio do Sistema de Registro Integrado (REGIN), todos os órgãos públicos envolvidos no registro de empresas:

Junta Comercial

Receita Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

Vigilância Sanitária estadual

INEA

Corpo de Bombeiros

Prefeituras

É importante saber também se a ferramenta já está disponível no seu município. Confira a lista de municípios com a ferramenta disponível: