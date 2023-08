Como pai e filho fizeram a baiana Unentel praticamente dobrar de tamanho em 2022

A distribuidora de equipamentos de informática Unentel tem apresentado crescimento expressivo nos últimos anos. O negócio criado em 2014 pelo empresário baiano Cleber Passos ganhou clientes na pandemia com equipamentos para o home office e também soube monetizar o retorno aos escritórios. “Estamos sempre olhando para tendências com cinco anos de antecipação”, diz Frederico Passos, vice-presidente da empresa e filho do fundador.

Em 2022, a volta do trabalho presencial ajudou a baiana Unentel a praticamente dobrar de tamanho em 2022 — a empresa fechou o ano com receita de 151 milhões de reais, alta de 95%. O crescimento da empresa foi atestado no ranking EXAME Negócios em Expansão 2023.

Em tempos de inteligência artificial, a demanda por tecnologia nas empresas explica o desempenho espetacular da Unentel. Fundada em Salvador, a empresa distribui equipamentos de informática, como telas para videoconferência, notebooks, desktops e cabos de rede. “Vendemos muitos itens para o retorno ao escritório, desde fones de ouvido até servidores”, diz Frederico.

A plataforma que liga a indústria aos canais de vendas voltados para empresas também conta com iniciativas na área da educação. "A tela interativa continua sendo uma opção em alta, apesar da retomada do ensino presencial“, diz.

Hoje a Unentel conta com 15 fábricas parceiras e mais de 10 mil canais de venda registrados.

Pai e filho na liderança do negócio

Frederico Passos passou por todas as áreas da empresa até chegar ao cargo de vice-presidente. "Dentro do setor comercial, eu pude crescer na estrutura e fui ganhando a confiança do meu pai no lado profissional até conseguir começar a montar meus próprios times", diz Frederico.

A divisão entre vida pessoal e profissional, apontado como grande desafio de negócios familiares, é um dos pontos citados por Frederico.

"O grande desafio é separar as questões de negócio das questões pessoais, mas eu acho que a gente faz isso muito bem. Nós temos uma comunicação muito fluida, então a gente consegue conversar sobre trabalho no momento adequado e sobre coisas pessoais também no momento adequado", diz.

"Para haver longevidade e sucesso nos negócios familiares, é necessário o relacionamento respeitoso, a colaboração, o amor, a cumplicidade e a liberdade na tomada de decisões entre pai e filho", diz CEO Cleber Passos.

Empresa faz parte do ranking Negócios em Expansão

A Unentel foi uma das vencedoras do ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com suporte técnico da PwC Brasil.

A empresa ficou na quarta colocação na categoria de 150 a 300 milhões, com um crescimento de receita líquida de 95,51%. Em 2021, a receita líquida foi de R$ 77,5 milhões. Em 2022, subiu para R$ 151,6 milhões.

Em 2021, na primeira edição do ranking Negócios em Expansão, a empresa baiana ficou na 21ª posição na categoria de 30 milhões a 150 milhões de reais, com alta de 76% na receita.

O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.

Os resultados vieram a público num evento para mais de 400 convidados em São Paulo.

Neste ano, a lista traz 335 empresas de 22 estados, representantes das cinco regiões do país. Em relação ao ano anterior, o número de selecionadas representa aumento de 63%. Veja os resultados: