Com mercado em transição, GM lança novas versões do seu campeão de vendas

A liderança do compacto Onix no mercado brasileiro é incontestável, mas após quase cinco anos na dianteira, outros modelos estão encostando no veterano da General Motors. Neste cenário de disputa acirrada, a montadora lançou nesta quarta-feira, 23, duas versões especiais do seu campeão de vendas, o que deve aquecer ainda mais a concorrência no setor.

A primeira delas é o Onix RS, que tem uma proposta de design e desempenho esportivo. O motor é 1.0 turbo, com mais potência, e a transmissão é automática, além de seis airbags e o sistema MyLink com tela de entretenimento maior, de 8 polegadas.

As novas rodas são em alumínio de 16 polegadas. O teto é pintado de preto e o modelo tem aerofólio. Um detalhe fica em destaque na parte traseira: o emblema com o nome do veículo traz acabamento escurecido.

A montadora também promete até 30% de economia de combustível na comparação com outros compactos de apelo esportivo do mercado.

Rodas pretas de alumínio de 16 polegadas

Outra versão lançada nesta quarta-feira foi o sedã Onix Plus Midnight, uma série que abrange outros modelos da marca. O conceito, dessa vez, é de mais sofisticação.

A versão traz a cor preta para toda carroceria e acabamentos. A série também tem componentes de esportividade, como rodas escurecidas de 16 polegada. A gravata Chevrolet vem na cor preta, característica de séries especiais da marca.

Onix Plus Midnight promete sofisticação

O lançamento das novas versões especiais do Onix ocorre apenas um ano depois da chegada ao mercado da nova geração do compacto, que figura na liderança do mercado há mais de quatro anos.

No entanto, outros modelos estão subindo no ranking de vendas, como o SUV T-Cross, da Volkswagen, que liderou as vendas totais do mercado em julho. Além do utilitário esportivo da marca alemã, outros compactos como o Ford Ka e o Hyundai HB20 brigam de perto com o compacto da GM.

Segundo os executivos da GM, o lançamento das versões especiais do Onix vêm para “eternizar” o bom momento que o modelo está atravessando.

Para especialistas ouvidos pela EXAME, o movimento também pode ajudar a montadora a marcar terreno e garantir a dianteira em um momento delicado do mercado, em que as vendas custam a deslanchar. A estratégia adotada por muitas empresas tem sido a de privilegiar margens, em vez de volumes.

No entanto, a montadora garante que as novas versões estarão posicionadas “na mesma faixa de preços” do compacto.