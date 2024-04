Com investimento de R$ 230 milhões, primeiro outlet na Imigrantes é inaugurado em São Bernardo

São Paulo acaba de ganhar um novo outlet. O Outlet Premium Imigrantes foi inaugurado nesta sexta-feira, 12, e está localizado em São Bernardo do Campo, na saída 23 da Rodovia dos Imigrantes, principal ligação entre a região metropolitana de São Paulo e o litoral.

Com mais de 100 operações em 18 mil metros quadrados de área construída e 1,5 mil vagas de estacionamento, a expectativa é receber 6 milhões de visitantes por ano.

O investimento total de R$ 230 milhões foi feito pela desenvolvedora imobiliária Enne em parceria com a Grupo General Shopping & Outlets. Ao todo, os parceiros têm sete outlets no Brasil.

Apesar do crescimento das compras digitais, com e-commerces e marketplaces investindo e disputando consumidores, o diretor da Enne, Cesar Federmann, acredita que o novo empreendimento vai atrair 6 milhões de pessoas ao ano.

“A localização e a variedade de lojas nacionais e internacionais dos mais variados setores fazem deste um dos únicos ‘Super Outlets’ do país. Todo o empreendimento foi pensado e idealizado desde a escolha do melhor lugar para a construção, privilegiando o fácil acesso do lojista e do consumidor”, diz Federmann.

Outlet Premium Imigrantes, localizado na saída 23 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo (Enne/Divulgação)

O turismo de compra sempre levou muitos brasileiros aos Estados Unidos e, em especial, aos outlets americanos. Com experiência de compra diferenciada e produtos de marca a preços atrativos, os centros de compras começaram a bombar na década de 1980 e até hoje são destinos de visita para brasileiros (e outros turistas) em busca de oportunidades de compra vantajosas nos Estados Unidos.

Em São Paulo, o modelo de negócios tem crescido nas principais estradas do estado, não afetando o resultado de lojas convencionais das marcas e atraindo compradores para novos destinos. O novo centro de compras é o primeiro na Rodovia dos Imigrantes.

O terreno, adquirido há três anos, era um depósito de caminhões de 55 mil metros quadrados, explica Federmann.

"A obra foi concluída em 12 meses. O novo outlet vai gerar mais de 7 mil empregos, entre vagas no próprio centro de compras e nas lojas expositoras, além de fomentar a economia da região", diz.

Assim como as outras unidades da companhia, o novo outlet conta com grandes marcas nacionais e internacionais, como:

Nike

Adidas

Calvin Klein

Levi’s

Kopenhagen

O espaço também terá restaurantes, lanchonetes e cafés, uma praça pet e um local para crianças poderem brincar.