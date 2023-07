Com franqueados na liderança, esta rede de farmácias espera faturar primeiro bilhão em 2023

No mundo das franquias, o microgerenciamento de unidades feita pelos franqueados é essencial para o sucesso do modelo de negócio. Na rede de farmácias Farmais isso vai além. Há três anos, um grupo de 32 franqueados lidera a reestruturação da rede fundada em 1994.

Com um olhar atento ao franqueado e investimento milionário em inovação, a empresa desenvolveu um e-commerce próprio e investiu na criação de uma marca própria de produtos, além de montar uma equipe focada na expansão.

A restruturação tem dado sinais de eficácia. A rentabilidade das lojas aumentou e a rede com 220 unidades e registrou um faturamento de 870 milhões de reais no último ano. Para 2023, a expectativa é alcançar o primeiro bilhão de reais.

Como os franqueados lideram a reestruturação da Farmais

Sob nova direção após a falência do grupo Brasil Pharma, em 2019, a Farmais está retomando seu crescimento. Desde 2021, quando um grupo de franqueados adquiriu e manteve o nome, 55 unidades já foram inauguradas.

Os novos sócios também estabeleceram um novo contrato de franquia, atualizando cláusulas e termos financeiros. Uma das medidas adotadas foi a redução dos royalties pela metade.

A taxa de franquias para a abertura de uma nova unidade da Farmais é 50 mil reais, com um investimento total a partir de 800 mil reais. No caso de conversão de bandeiras, o valor da taxa é de 30 mil reais, com investimento total de 200 mil reais. O segundo modelo tem sido o foco da franquia.

"Queremos atrair investidores com experiência no setor. Hoje 70% das novas unidades são lojas com conversão de bandeira", diz o CEO e sócio Ricardo Uemura Kunimi, que é franqueado desde 1998.

Qual é a estratégia da Farmais para expandir sua rede

Em sua expansão nacional, o objetivo da Farmais é ter unidade em todos os Estados – atualmente, a marca está em nove. São Paulo é o estado que concentra 70% das operações da rede.

"Com gestões específicas para atender às peculiaridades de cada região, o sistema de gestão foi pensado para atender os mercados regionais, sob os mais diversos aspectos", diz Kunimi.

Quais são os planos da Farmais para alcançar o primeiro bilhão em 2023

Como impulsionar as vendas das unidades é um desafio que a nova gestão busca resolver com incremento tecnológico. A rede investiu cerca de 1.5 milhão de reais na criação de um aplicativo que integra o estoque de todas as unidades e facilita o processo de compra do cliente.

"Queremos impulsionar as vendas do e-commerce a partir do segundo semestre e vender 5 milhões de reais por mês no e-commerce", diz o CEO.

Linha própria de produtos

Outra novidade criada pelos novos sócios foi a linha própria de suplementos e perfumaria, chamada Etterna.

A marca própria começou com 45 produtos no portfólio e já representa um incremento de um milhão de reais por mês no faturamento das unidades. A expectativa é chegar a 100 produtos até o ano que vem.

