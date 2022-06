Com fortuna de US$ 90 bilhões, este bilionário comprou uma ilha inteira no Havaí

O bilionário Larry Ellison, um dos fundadores da empresa de tecnologia Oracle, é o dono de uma ilha inteira no Havaí — e está tornando a vida de seus moradores um tanto mais difícil. A relação de Ellison com as pessoas que vivem na ilha de Lanai e as decisões tomadas recentemente por ele foram tema de reportagem recente da Bloomberg Newsweek.

De acordo com a publicação, os moradores da ilha têm reclamado de algumas decisões do dono do pedaço, ainda que alguns deles reconheçam melhorias feitas pelo bilionário no local. Uma das principais queixas envolve o mercado imobiliário. O bilionário é o dono da maior parte dos imóveis na ilha, e, segundo a publicação, os contratos de locação para pequenos negócios locais agora têm duração de apenas 30 dias, ante os cinco anos previstos nos contratos anteriores.

O bilionário também tem comprado muitos dos negócios locais, dificultando a concorrência e reduzindo as possibilidades de ganhos de empreendedores e empregados, ainda segundo a Bloomberg Businessweek. A reportagem conversou com cerca de 30 moradores de Lanai.

Quem busca um aluguel residencial também tem tido dificuldades. A chegada de trabalhadores da construção para as obras planejadas pelo bilionário e dos funcionários dos hotéis têm aumentado a especulação imobiliária, expulsando os moradores locais, diz a publicação.

Larry Ellison adquiriu Lanai em 2012. Mas sua presença no local ficou mais forte com a pandemia, quando o bilionário decidiu se mudar para lá e intensificar seus projetos para a ilha. Isso fez com que o local passasse a ser frequentado por iates e jatinhos com amigos de Ellison. Ricaços e celebridades como o dono da Tesla, Elon Musk, e o ator Tom Cruise já visitaram.

A ilha de Lanai vem sendo transferida entre magnatas há tempos. Antes de Ellison, ela pertencia a David Murdock, cuja fortuna é avaliada em US$ 2 bilhões. Aos 77 anos, Ellison tem um patrimônio avaliado em US$ 90 bilhões.

Quem é Larry Ellison

Larry Ellison é hoje a 11ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com o ranking de bilionários da Bloomberg. Ele fundou a empresa de softwares Oracle, em 1977, junto com Bob Miner e Ed Oates. Ellison foi o CEO da companhia durante 37 anos, e deixou o cargo em 2014.

O bilionário é conhecido pelas extravagâncias, dentre as quais a própria ilha de Lanai, no Havaí. Mas também se dedica à filantropia. Signatário do Giving Pledge, ele se comprometeu a doar 95% de sua fortuna antes de morrer.