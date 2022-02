Click Cash, de empréstimos de até R$ 10 mil, capta R$ 6 milhões

A fintech Click Cash, de empréstimo pessoal, acaba de receber um aporte de R$ 6 milhões de reais. O montante é resultado da reaplicação de parte dos recursos captados com o IPO do Amarbank Indonesia, do qual alguns investidores são cofundadores da Click Cash: KJ Holdings Ltd (Estônia), FairPartner LTD (Estônia) e Veículo de Expansão Escandinavo Pte (Cingapura).

A quantia será usada para expandir a startup no mercado brasileiro. "Com esse novo investimento vamos ampliar e tornar ainda mais ágil a concessão de crédito. Fora isso, criaremos novas funcionalidades, como a quitação de parcelas via Pix, algo mais conveniente para os nossos clientes”, diz Daniel Cianciarulo, Country Manager da Click Cash.

Fundada em 2020 pelo Grupo Latam Fintech Holdingsa, da Estônia, a Click Cash mira no mercado de microcrédito e já realizou mais de 17 mil empréstimos que, somados, chegam a mais de 23 milhões de reais.

As operações são realizadas por meio do aplicativo da Click Cash (disponível apenas para Android), com valores que variam de 500 a 10 mil reais, e podem ser pagas em até 24 vezes.

O fundo de investimentos LATAM Fintech Holdings teve a ideia de explorar o mercado de crédito latino após as experiências bem-sucedidas do Amarbank, na Indonesia, e da Aasa Global Group, da Estônia.

Além dos empréstimos rápidos para pessoas físicas, a fintech aposta no perfil de clientes com score mais baixo, geralmente negligenciados pelo sistema bancário tradicional.

A faixa de crédito aprovada, taxa de juros e o número de parcelas para quitação variam de acordo com avaliação de crédito atribuída pela tecnologia desenvolvida pela própria Click Cash.

A tecnologia proprietária, que utiliza os dados de navegação do smartphone dos clientes, é outra aposta para brigar no mercado de fintechs de crédito, que vem crescendo a cada ano. Ao não depender dos bureaus de crédito tradicionais para compor o score, a Click Cash diz oferecer taxas mais assertivas e atraentes aos clientes.

Segundo a startup, mais de 70% dos clientes que tomam empréstimo e estão em dia com seus pagamentos, realizam um novo pedido de crédito em menos de um ano.

Em 2021, a Click Cash recebeu um cheque de 5,5 milhões de reais do asiático Tolaram Fintech, fundo que já havia aportado outros 550 mil reais na startup um ano antes.