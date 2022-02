FreteBras vai abrir mais de 230 vagas com trabalho remoto

A FreteBras, plataforma online de transporte de cargas, vai abrir mais de 230 vagas de emprego totalmente remotas. As oportunidades serão para as áreas de tecnologia, produto e dados.

A plataforma, fundada em 2008, conecta no dia a dia mais de 600 mil motoristas e 17 mil empresas, ajudando que o caminheiro rode menos tempo com o caminhão vazio e possa potencializar sua renda no final do mês.

A empresa faz parte do grupo Frete.com junto com a fintech FretePago e a CargoX, empresa de serviços operacionais para transportadoras.

Juntas, elas processam mais de 100 bilhões de reais em transações e 2,5 trilhões de reais em valor de mercadoria transportada ao ano.

O grupo também se tornou um unicórnio, nome dado a empresas com valor de mercado de mais de US$ 1 bilhão (mais de 5,7 bilhões de reais). Eles alcançaram esse status após aporte em novembro de 1,14 bilhão de reais em rodada liderada por SoftBank Latin America Fund e Tencent.

No ano passada, a FreteBras já expandiu sua equipe, com mais de 400 vagas sendo preenchidas. Agora, eles têm novas posições abertas em diferentes níveis, de júnior a liderança.

A equipe de tecnologia terá a maior parte das vagas: 157. As oportunidades são voltadas a Desenvolvedores Back-end, Front-End, Mobile/Android, Arquiteto, Agilista, SRE, DevOps, Cloud, Infraestrutura e QA.

No time de produto, serão 29 vagas para funções como Product Owner, Product Manager, Group Product Manager, UX Designer, UX Researcher e Product Designer.

E a área de dados, serão 48 oportunidades para Cientista de Dados, Analista de Engenharia de Dados, Analista de Inteligência de Negócios e Analista de Segurança da Informação.

Além do home office, a empresa tem horário flexível, folga de aniversário e ainda investe no desenvolvimento dos funcionários.

Em 2021, a startup fez acordos com as plataformas de cursos PM3, Alura, DataCamp, Perestroika, Conviso, Conquer, Crescimentum, Eximia, entre outras.

Confira mais no site sobre as vagas sendo abertas.

