Casas Bahia lança campanha com descontos até o final de janeiro

Quem perdeu a oportunidade de pechinchar durante a Black Friday poderá aproveitar o mês de janeiro para comprar, pelo site da Casas Bahia, produtos de diversas categorias com descontos bastante convidativos.

A campanha Chega Aí, que vai até 23 de janeiro, oferece iPhones e smartphones da Samsung com descontos de até 23%. É o caso do Galaxy A03s Vermelho 64 GB, que sai de R$ 1.299 por R$ 879,12. E do iPhone 12 mini Apple 128 GB, cujo preço caiu de RS 6.749,10 para R$ 4.881,57.

Quem quer renovar a casa, também encontra móveis para a cozinha e para outros ambientes, como quartos, salas e escritório por valores até 68% mais em conta.

Os descontos se estendem a praticamente todas as categorias, entre elas smartTVs, brinquedos, itens de decoração, esporte e lazer, beleza e saúde, câmeras, filmadoras e drones.

Entre os itens mais buscados estão, além de iPhones e notebooks, que se tornaram mais relevantes com o trabalho remoto, produtos como geladeiras e airfryers. Durante a pandemia, inclusive, as vendas de fritadeiras elétricas sem óleo cresceram 22% em 2020.

banQi: conta digital grátis

Para os clientes banQi – banco digital da Casas Bahia – a marca preparou algumas ofertas exclusivas que poderão ser acessadas via app para artigos de cama, mesa e banho, casa e construção, produtos para bebês, alimentos, moda e itens para pets.

Além de facilidades na hora de pagar, clientes banQi têm direito a um cashback de 1% do valor de todas as compras.

O banco digital nasceu com a proposta de oferecer serviços financeiros acessíveis e, no seu primeiro trimestre de vida, chegou a atingir 1 milhão de downloads.

Ao abrir uma conta digital gratuita, os clientes podem realizar pelo app do banQi saques e depósitos, compras e recargas, e transferências e pagamentos, inclusive por Pix. A plataforma também oferece o pagamento de carnês e o acesso a empréstimos pessoais.