Carros ou salsichas? Volkswagen bate recorde de vendas em setor inusitado

Em um ano desafiador para a Volkswagen, com vendas globais de veículos caindo 3% e o lucro líquido encolhendo 30%, uma área peculiar do grupo tem se destacado e superado as expectativas: a produção e venda de salsichas.

A famosa currywurst da montadora, produzida desde 1973, alcançou 8,6 milhões de unidades vendidas em 2024, superando os 5,2 milhões de veículos vendidos pela Volkswagen no mesmo período. O número está bem próximo dos 9 milhões de carros vendidos por todo o grupo Volkswagen no ano passado.

A VW currywurst, que atende tanto aos funcionários nas fábricas da empresa quanto aos consumidores nos supermercados da Alemanha, além de ser servida no estádio de futebol de Wolfsburg, cidade sede da companhia, tem se mostrado um sucesso comercial inesperado.

Mas, no setor de automóveis, a Volkswagen enfrenta tempos difíceis. A montadora anunciou cortes de até 35 mil postos de trabalho até 2030, além de fechar fábricas na Alemanha, como parte de um plano de reestruturação para enfrentar os desafios financeiros e de produção que impactam a indústria global.

Mesmo com o sucesso das suas salsichas, a gigante automobilística está em um processo de readequação, tentando se adaptar a um mercado cada vez mais competitivo e volátil.