Carrefour inaugura as primeiras lojas sem funcionários

O Carrefour anuncia suas primeiras lojas totalmente autônomas no Brasil: uma localizada no coworking CoW, no Brooklin, na cidade de São Paulo, e outra no condomínio residencial Domo Life e Prime, em São Bernardo do Campo. Ambas levam a bandeira Carrefour Express.

As lojas oferecem uma experiência de compra sem mediação humana. A compra em uma loja autônoma Carrefour Express se inicia com o celular em mãos, bastando o cliente abrir o aplicativo Meu Carrefour, selecionar o ícone Scan & Go e aproximar o QR code na catraca ou na porta para liberar sua entrada à unidade. Depois, para iniciar as compras, o consumidor deve usar o Meu Carrefour para scanear os produtos que deseja comprar, fazendo com que eles sejam inseridos em seu carrinho virtual.

Em caso de dúvidas, o cliente tem suporte via WhatsApp em tempo real. Para sair da loja, basta efetuar o pagamento no Meu Carrefour usando um cartão de crédito e scanear o QR code novamente na catraca ou na porta, liberando agora sua saída. Na prática, a tecnologia elimina também o tempo de espera em filas.

"Hoje já temos 40 lojas com o sistema Scan & Go. Nossa área de inovação está conduzindo um trabalho robusto para criar um ecossistema que conecta todos os nossos negócios em um só aplicativo e as aberturas de lojas autônomas fazem parte dessa jornada", afirma Luiz Rufino, diretor de inovação do Carrefour.

As lojas contam com mais de 800 itens e devem atender clientes que fazem compras menores, para o dia a dia. Além disso, como uma das lojas autônomas está localizada dentro de um centro comercial e a outra em uma área comum de condomínio residencial, os clientes podem encontrar um portfólio de produtos e ofertas diferentes em cada unidade.

Ambas as lojas Carrefour Express Scan & Go já estão em funcionamento e seus pontos comerciais foram estrategicamente escolhidos para atender nichos diferentes. A unidade do coworking Cow, com 60 m², tem como foco atender às necessidades do consumidor antes, durante e após o expediente. Enquanto a loja do condomínio residencial Domo Life e Prime, com 43 m², atende um público que precisa de itens esporádicos, seja por urgência de uma demanda ou apenas para reabastecer sua despensa.

Segundo o Grupo, o novo modelo de negócios vai ao encontro do pilar de transformação digital que tem investido em soluções para tornar a jornada de compra mais cômoda e rápida. Utilizando tecnologia de ponta, todos os produtos podem ser selecionados e pagos pelo cliente utilizando apenas o aplicativo Meu Carrefour que está disponível para Android e iOS.

Há três anos, o Carrefour tem investido em seu pilar de transformação digital. Mesmo antes do início das operações das lojas autônomas, a rede apostava em diferentes sistemas de pagamento. O self-checkout, por exemplo, caixa de atendimento no qual o próprio cliente passa suas compras, está presente em lojas dos formatos hipermercado, express e postos de combustíveis, totalizando 118 equipamentos pelo Brasil.

