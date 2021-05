Carrefour divulga resultado do 1º tri, o primeiro após negociação com BIG

O Carrefour divulga hoje, 11, o balanço financeiro do primeiro trimestre de 2021. A expectativa é que o resultado dos primeiros três meses reflita, pela primeira vez, a resposta do mercado após anúncio da compra da rede concorrente BIG (antigo Walmart Brasil), anunciada em março deste ano, e que tornou o grupo no maior do setor de varejo alimentar do país.

No mesmo dia em que divulgou a aquisição do grupo BIG por um valor de 7,5 bilhões de reais, as ações do Carrefour chegaram a disparar cerca de 13% na bolsa brasileira. A confiança dos investidores, no entanto, vem sendo conquistada aos poucos com a reestruturação de novas ações com foco em ESG, em uma tentativa de amenizar os recentes acontecimentos que ligam a marca a ações racistas na esteira da morte de um cliente numa loja da varejista em Porto Alegre, em novembro do ano passado.

No mesmo mês, a empresa criou um comitê dedicado à discussão da violência racista e, no último mês, também firmou compromissos de combate ao racismo, como o endurecimento de regras para a parceria com fornecedores e funcionários. O descumprimento de qualquer nova obrigação irá resultar em rescisão imediata do contrato de trabalho e o pagamento de multa correspondente a 30% do valor equivalente a 12 meses do contrato.

No quarto trimestre de 2020, o grupo Carrefour Brasil registrou um lucro líquido de 935 milhões de reais, o que representa um avanço de 47% em relação ao registrado no mesmo período de 2019. No consolidado do ano, o crescimento foi de 43%, para 2,76 bilhões de reais. Também no último trimestre, a empresa teve uma alta de 22,3% no faturamento, totalizando 20,7 bilhões de reais.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.