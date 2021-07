Carrefour Brasil tem queda de 16,8% no lucro do 2º trimestre

O grupo Carrefour Brasil teve queda de 16,8% no lucro líquido do segundo trimestre ante mesmo período de 2020, a 592 milhões de reais, segundo balanço divulgado nesta terça-feira.

A companhia, também dona da bandeira de atacarejo Atacadão, teve um resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 1,37 bilhão de reais no período, recuo ano a ano de 3,6%.

As vendas mesmas lojas consolidadas do grupo subiram 3,4%, excluindo combustíveis e efeito calendários. O efeito foi produzido por crescimento de 10,2% nas vendas mesmas lojas do Atacadão e retração de 11,4% na bandeira Carrefour.

O resultado do Carrefour Brasil foi divulgado pouco depois que o rival Assaí anunciou alta de 33% no Ebitda e crescimento de vendas mesmas lojas de 9,2%. Não ficou claro de imediato se os números são comparáveis.

Segundo o Carrefour Brasil, o desempenho das vendas mesmas lojas no período foi "satisfatório no ambiente atual".

No período, o grupo abriu 19 lojas Atacadão, das quais 17 foram conversões de lojas que foram adquiridas do Makro. A rede total de lojas do grupo no país atingiu 753 unidades em junho. Em maio, a empresa já havia alertado que a aceleração de abertura de lojas do Atacadão na primeira metade do ano pesaria sobre os resultados.

A companhia encerrou o trimestre com receita líquida de 17,7 bilhões de reais, crescimento anual de 11%. A margem bruta recuou 1,1 ponto percentual, para 20,4%.

