Carlyle quer vender fatia na Rede D’Or após ganho de seis vezes

Por Cristiane Lucchesi

O Carlyle Group planeja vender parte de sua fatia na rede de hospitais brasileira Rede D’Or São Luiz depois que o valor da participação aumentou mais de seis vezes desde 2015, disseram pessoas a par do assunto.

Os fundos da firma de private equity investiram R$ 2,5 bilhões na Rede D’Or, com sede no Rio de Janeiro, em 2015, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas discutindo informações privadas. Hoje a participação de cerca de 11% vale mais de R$ 16 bilhões no mercado. A venda está prevista para acontecer no dia 26 de maio, de acordo com um prospecto.

O Carlyle não quis comentar.

Aproveitando a explosão dos mercados de ações no Brasil, a Rede D’Or e seus acionistas, incluindo o Carlyle, estão oferecendo 62,6 milhões de ações. As instituições financeiras líderes na operação incluem o Bank of America, o Banco BTG Pactual, o JPMorgan Chase, o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o Safra, o UBS BB Investment Bank e a XP Investimentos.

A quantidade de ações pode ser aumentada em até 50%, ou 31,3 milhões de papéis, por meio de lotes adicionais, em um negócio que pode chegar a R$ 6,75 bilhões com base na cotação de fechamento de 18 de maio de R$ 71,90.