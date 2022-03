BRMalls negocia aquisição ou fusão com administradora do Shopping Eldorado

O presidente da BRMalls, Ruy Kameyama, admitiu nesta sexta-feira 18, publicamente, que a companhia tem negociações em andamento para uma possível fusão ou aquisição (M&A, na sigla em inglês) envolvendo a administradora Ancar Ivanhoe, responsável por 25 shoppings, como Shopping Eldorado, Conjunto Nacional e Metrô Itaquera.

A declaração foi feita ao explicar, a analistas e investidores, que a companhia tem alternativas em estudo que não se limitam à proposta de fusão rejeitada com a Aliansce Sonae. "Vamos olhar outras alternativas, com calma. Estamos em tratativas com Ancar e existem outras alternativas", afirmou.

O executivo ponderou que os administradores da BRMalls "não estão desesperados para fazer um deal (negócio)", ainda mais se isso implicar em aceitar uma avaliação da empresa tomando como parâmetro o preço atual da ação, que está cotada perto do piso histórico.

Kameyama disse ainda que considera a atividade de M&A uma ótima alternativa, lembrando que a própria BRMalls foi formada com a compra de shoppings. Nos anos seguintes, houve um movimento de "esculpir o portfólio", isto é, se desfazer dos empreendimentos menos interessantes.

Outro ponto defendido pelo executivo é de que o fim de 2021 marcou uma virada para a companhia, com a recuperação de resultados financeiros e operacionais para patamares iguais ou maiores aos verificados antes da pandemia. E disse que espera crescimento dos números nos próximos três anos.