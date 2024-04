Investe Piauí: evento destaca as principais oportunidades do estado

Contra muitos estereótipos, o Piauí se ergueu. Cada vez mais digitalizado, o estado vem avançando em seus indicadores sociais e econômicos. De 2010 a 2021 – último dado disponível –, o seu Produto Interno Bruto (PIB) cresceu de R$ 22 bilhões para R$ 64 bilhões. Foi a maior aceleração econômica da Região Nordeste no período.

Soma-se a isso o fato de o estado, por conta do seu potencial de sol, vento e água, exibir uma matriz energética 100% limpa, além de fazendas campeãs em produtividade, novas estradas e portos, serviços públicos digitalizados, e projetos de educação que o colocam entre os destaques nacionais de aprendizado.

Investe Piauí Day

Para mostrar ao resto do país e ao mundo ao que veio, o estado promoverá, na sede do BTG Pactual Advisors, em São Paulo, o Investe Piauí Day. O evento acontecerá no dia 23 de abril, das 14h às 19h30.

Com a presença confirmada do governador do Piauí, Rafael Fonteles, especialistas e decisores, o encontro é uma oportunidade para investidores e empreendedores conhecerem as oportunidades de negócios no estado, principalmente em áreas estratégicas, como agro, inovação, energias renováveis, turismo, mineração e logística.

Confira a agenda e clique aqui para fazer a sua inscrição.

INVESTE PIAUÍ - AGENDA

13h30 – Credenciamento | Welcome Coffee

14h – Do Piauí para o mundo - Oportunidades de negócios e prioridades do governo

14h30 – Infraestrutura - Conectando e escoando a produção

15h – Agroindústria: A última fronteira agrícola que mais cresce no Brasil

15h45 – Coffee Break

16h15 – Transição energética e muitos bilhões: Piauí pode liberar energia verde no mundo

17h – Educação, serviço público e melhores práticas: Como o Piauí pretende entrar no mapa da inovação internacional

17h45 – Mineração: A nova fronteira do Brasil

18h30 – Happy Hour

Vagas limitadas e sujeitas à confirmação.