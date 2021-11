Braskem tem lucro de R$ 3,5 bilhões no 3º trimestre

A petroquímica Braskem anunciou nesta terça-feira que teve lucro líquido de 3,537 bilhões de reais no terceiro trimestre, ante prejuízo de 1,41 bilhão em igual etapa de 2020.

O lucro foi impulsionado por um salto de 77% da receita líquida ano a ano, para 28,3 bilhões de reais, refletindo aumento dos volumes e dos spreads praticados.

O resultado operacional recorrente de 7,67 bilhões de reais, um salto de 109% ano a ano, refletiu maiores spreads de seus principais químicos no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e no México, além dos maiores volumes de vendas, em função da retomada da demanda após impacto do Covid-19.

Na medição sequencial, porém, o resultado operacional teve queda de 18%, num desempenho contrário ao de um ano antes. Não ficou imediatamente claro se o desempenho operacional do terceiro trimestre é comparável com o lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) previsto pela média de analistas da Refinitiv para o período, de 8,32 bilhões de reais.

Aproveite a nova temporada de balanços para investir! Baixe o e-book gratuito "Indicadores de valor: como ler o balanço de uma empresa"