Brasileiros no exterior terão apoio para empreender; saiba como vai funcionar

O Brasil tem cerca de 4,5 milhões de brasileiros vivendo atualmente fora do país. Segundo o embaixador Luís Gorgulho Fernandes, Secretário de Comunidades Brasileiras e Assuntos Consulares do Ministério das Relações Exteriores (MRE), desse contingente, pelo menos 70% vivem nos Estados Unidos e Europa.

“Esses brasileiros precisam de apoio para empreender. E o que é interessante é que os negócios que estão criando são voltados para atender os brasileiros que vivem lá”, explicou.

O projeto piloto será lançado nos próximos meses na Irlanda e terá como objetivo principal apoiar esses emigrantes que vivem no país e querem empreender.

“Sabemos que estamos vivendo um outro momento, com uma política externa renovada e mais solidária. Por isso, estar com o Itamaraty é estar com o Brasil”, destacou o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Na ocasião ele lembrou que os pequenos negócios representam 99% de todos os empreendimentos brasileiros, respondem por quase 30% do PIB e 54% dos empregos com carteira assinada.

O Embaixador Laudemar Aguiar, secretário de Promoção Comercial do MRE, declarou que ao apoiar os empresários que querem empreender no exterior, o Sebrae também ajudará nas exportações do país, pois os negócios são voltados para a comunidade brasileira, que sempre busca consumir os produtos que lembrem o gostinho de casa.

“Por isso, a importação é uma consequência lógica dos negócios gerados”, explicou o Embaixador. O presidente do Sebrae destacou a importância dessa ação, que vai representar também a ampliação da exportação do país.

“O ramo desses negócios está concentrado, em especial, nas áreas da alimentação e beleza. Isso representará resultados práticos para os empresários de pequenos negócios”, concluiu Décio.

Para dar início a esta nova fase da parceria do Sebrae com o MRE, já está disponível para os membros da comunidade brasileira que querem retornar ao país e empreender, o Portal Sebrae no Mundo. A plataforma pode ser utilizada, com os conteúdos disponibilizados em inglês e espanhol, como ferramenta de soluções empresariais em iniciativas de cooperação técnica.

