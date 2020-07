Black Friday cancelada? Walmart vai fechar lojas no Dia de Ação de Graças

Filas de pessoas no meio da noite esperando as lojas abrirem para aproveitar descontos enormes durante a Black Friday. Uma das maiores tradições do consumo americano não vai acontecer em 2020. O Walmart anunciou que não vai abrir suas lojas no feriado do Dia de Ação de Graças (que antecede a Black Friday), em novembro.

A medida atinge todas as lojas do Walmart nos Estados Unidos, assim como as do Sam’s Club.

Ainda de acordo com o site americano Business Insider, nos últimos anos, o Walmart, assim como outras grandes varejistas dos EUA, tem mantido suas lojas abertas durante todo o feriado em novembro. Essa medida gerou críticas às redes, porque impediam que seus funcionários passassem o Dia de Ação de Graças com a família. Houve até mesmo um movimento contrário, de outras lojas defendendo o fechamento na data.

A decisão deste ano, apesar de não citar a pandemia, vem justamente no momento em que o número de novos casos de coronavírus nos EUA alcança recordes diários. E a abertura das lojas no feriado americano, assim como na Black Friday, costuma atrair aglomerações em busca de bons descontos.

“Nós sabemos que este tem sido um ano complicado, e nossos associados decidiram agir. Nós esperamos que eles aproveitem o Dia de Ação de Graças em casa junto com família e amigos. Agradecemos a todos pelos seu empenho”, disse John Furner, presidente e CEO do Walmart em um comunicado.

Em uma nota enviada aos funcionários, o Walmart disse que a ideia de fechar as lojas na data comemorativa veio de um supervisor de unidade no Texas, estado bastante afetado pela covid-19.