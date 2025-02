Bill Gates afirma que filhos não receberão grandes heranças: 'A responsabilidade é doar'

Bill Gates revelou que a maior parte de sua fortuna de 160 bilhões de dólares será doada para causas filantrópicas, e seus filhos não receberão grandes heranças. Em entrevista à BBC, o cofundador da Microsoft (MSFT) explicou que, embora eles não fiquem pobres após sua morte, a herança deixada a eles será muito menor do que o valor de sua imensa fortuna, comparada a apenas uma pequena porcentagem do que ele acumulou.

Gates, que já destinou mais de US$ 100 bilhões para sua fundação filantrópica, disse que pretende doar a maior parte de sua riqueza ao longo de sua vida. Ele garante que "os filhos farão bem em termos absolutos", mas que a quantia não será exorbitante, explicando que seu foco sempre foi na responsabilidade de doar e não na criação de uma fortuna herdada. "Com riqueza vem a responsabilidade de doá-la", afirmou.

A decisão de Gates reflete sua visão de que heranças grandes podem até ser prejudiciais. Gates acredita que, ao deixar um valor significativo para seus filhos, estaria criando um obstáculo para que eles encontrassem sua própria motivação na vida. Em vez disso, ele quer garantir que sua família tenha bem-estar, mas sem grandes exageros.

Ao longo de sua vida, Bill Gates fez questão de investir sua riqueza em causas globais, com um foco especial na luta contra doenças evitáveis e na redução da pobreza.

Até agora, ele já destinou cerca de US$ 60 bilhões à sua Fundação Bill & Melinda Gates, uma das maiores iniciativas filantrópicas do mundo, e não pretende parar por aí. Com uma fortuna estimada em US$ 164 bilhões, segundo a Bloomberg, ele também revelou que continua vivendo com a mesma qualidade de vida, mantendo seu jato particular e suas várias mansões. "Eu não fiz nenhum sacrifício pessoal. Não pedi menos hambúrgueres ou menos filmes", disse.

Gates compartilhou mais sobre seu próprio desenvolvimento, mencionando que, se fosse uma criança hoje, provavelmente seria diagnosticado no espectro autista. Essa revelação, junto com sua habilidade de hiperfoco, ajudou a moldar sua trajetória como um dos maiores empreendedores da era digital.