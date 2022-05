Banrisul: banco gaúcho com R$ 42,2 bilhões em crédito anuncia nova marca

Em tempos de digitalização acelerada do setor financeiro, levam a melhor as empresas tradicionais que adaptam seus modelos de negócios a um novo perfil de consumidor e, é claro, de produtos e serviços. De olho nisso, o Banrisul está dando um banho de loja em sua própria operação ao anunciar, nesta segunda-feira, 23, um reposicionamento de marca com foco em inovação e modernidade.

O rebranding, termo que descreve o esforço de marcas em adotar novas posturas no mercado, inclui mudanças de logo e também de slogan, que agora será "nossa conexão transforma". As novidades foram anunciadas pelo presidente do banco, Cláudio Coutinho, durante coletiva de imprensa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

A mensagem central do novo posicionamento é em favor da modernidade e da capacidade do banco de ser contemporâneo, ao mesmo tempo que mantém sua credibilidade. Segundo o banco, o rebranding reflete as transformações já em curso desde o início da pandemia de covid-19, e tem foco em quatro principais verticais do negócio: inovação, pessoas, sustentabilidade e agronegócio.

“Chegamos a um novo posicionamento, a um novo conceito e a uma nova marca que, além dos atributos de segurança, solidez e credibilidade, representam o momento atual do Banco, ou seja, uma instituição coletiva, humana e contemporânea", disse Coutinho.

Com mais de R$ 42 bilhões em crédito, 4 milhões de clientes e 500 agências no Brasil, o Banrisul é um titã na Região Sul do país. O rebranding da estatal também vem na esteira de investimentos em inovação. No primeiro trimestre de 2022, a empresa atingiu o montante de R$ 57,3 milhões investidos em inovação, melhorias na experiência do usuário, segurança da informação e novas tecnologias.

“Temos o compromisso de continuar construindo um Banrisul cada vez mais moderno, eficiente e sustentável, ancorado na nossa missão de promover o desenvolvimento econômico e social das pessoas e das comunidades”, concluiu o presidente.