Até tu, Disney? Empresa adere boicote e para de anunciar no Facebook

Mais uma empresa para engrossar a lista das participantes do boicote às redes de Mark Zuckerberg. Dessa vez, segundo o jornal americano The Wall Street Journal, a Disney reduziu significativamente seus gastos com anúncios no Facebook e no Instagram em meio a preocupação com as políticas das redes sociais.

A empresa do Mickey, no entanto, não é a primeira a participar do movimento. No início do mês outras gigantes, como a Coca-Cola, a Lego, o Starbucks, a Unilever, a Adidas, a Ford e até a Microsoft aderiram à onda de parar de anunciar na rede social para pressionar mudanças sobre os posicionamentos voltados a discurso de ódio.

A iniciativa responde à pressão de grupos de direitos civis como a NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, e a Liga Anti-Difamação. Para essas organizações, o trabalho do Facebook não tem sido suficiente no combate ao ódio e as notícias falsas.

Segundo a firma de pesquisas americana Pathmatics Inc., a Disney foi a empresa que mais gastou com anúncios no Facebook no começo do ano nos Estados Unidos. A Disney não fez nenhum anúncio público de que iria parar de anunciar nas redes sociais.