Atacadão online do campo: startup mineira aproxima pequenos produtores sustentáveis e consumidores

Uma agrifoodtech de Belo Horizonte (MG) vem se firmando como uma importante via de acesso ao mercado para pequenos produtores de Minas Gerais. A Fazendinha em Casa os conecta a bares, restaurantes, empórios, sacolões e consumidores por meio de uma plataforma exclusiva, multicanal, que viabiliza vendas no atacado e no varejo.

Trata-se de um mercado online, com produtos selecionados e agroecológicos, onde cada produtor tem sua loja e vende diretamente para os clientes, o que possibilita a comercialização a preços mais justos – bom para quem vende e para quem consome.

O negócio nasceu em 2017, com um modelo de marketplace que reunia produtos com foco em agricultura familiar e produção local de bebidas e alimentos. Mas foi durante a pandemia que as vendas ganharam força, crescendo dez vezes.

“Isso nos deu muita visibilidade e alcançamos o investimento-anjo que nos propiciou a criar uma plataforma própria de gestão de vendas e logística integrada”, explica Claudia Ligório, cofundadora e CEO da empresa.

Vendas omnichannel

A estrutura mais completa permitiu que o negócio seguisse crescendo e hoje, em uma operação B2B2C, a Fazendinha conta com mais de 100 produtores parceiros e acima de mil itens cadastrados na plataforma. A startup atende, com parceiros locais, consumidores de oito capitais e cerca de 300 restaurantes, bares e empórios da região metropolitana de BH.

Também está presente em 94 condomínios residenciais e comerciais da capital e de Uberlândia, com o modelo de compra autônoma, incomum no Brasil. A empresa deixa um carrinho com ovos caipiras, vegetais orgânicos e outros produtos saudáveis no prédio, sem vendedor, e as pessoas levam os itens que quiserem e deixam o dinheiro na caixa-urna ou pagam pelo app.

Com isso, a Fazendinha consegue levar à mesa das pessoas produtos locais e sustentáveis por múltiplos canais: online e presencialmente, tanto no varejo quanto no atacado. “Isso é o que planejamos desde o começo. Sabemos que o varejo é omnichannel e queremos que nossos parceiros escolham o que for melhor. Buscamos facilitar para o comprador”, pontua Ligório.

Atacadão do campo

A maturidade tecnológica tem dado resultado: o número de vendas cresceu cinco vezes de 2022 para 2023. “Começamos com insumos para o dia a dia dos restaurantes e agora temos outros, como o pastel de angu para bares, famoso em Itabirito, por exemplo”, conta a CEO. “Isso facilita para o dono do restaurante que tem dificuldade em encontrar produtos artesanais pré-prontos, além de conseguir uma boa margem”.

Agora, a perspectiva é fechar 2024 com um percentual dez vezes maior, segundo a empresária. Para isso, a startup quer escalar os resultados, expandindo suas operações para o interior do estado de Minas. O objetivo é se transformar em um atacadão de produtores locais, artesanais e do campo.

A missão conta com o apoio da Federaminas Ventures, venture builder da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, que investe recursos financeiros, humanos e tecnológicos em startups promissoras e as transforma em companhias sólidas para o exit. “Vamos levar nosso serviço para localidades onde a Federaminas está presente e fazer nossa proposta se consolidar”, diz Claudia Ligório.

Simples de vender e de comprar

Neste ano, além de se destacar como “atacadão do campo”, a agrifoodtech mineira pretende tornar a gestão para o vendedor mais simples, prática e integrada.

“O painel do vendedor na plataforma opera just in time. Não importa se a venda veio do atendimento de WhatsApp para empório, restaurante, on-line ou mercadinho, a plataforma mostra instantaneamente a gestão de todo o processo”, esclarece.

No site, a loja de cada produtor não tem custos fixos, apenas sobre resultados. O espaço personalizado oferece, além a gestão de vendas em tempo real, cadastro ilimitado de produtos, venda a varejo ou por atacado, integração com meios de pagamentos, endereço personalizado da loja e venda também de experiências (piquenique na fazenda, passeios a cavalo, degustação e hospedagem, por exemplo).

Para o consumidor, o processo também é fácil: ele pode navegar livremente e comprar qualquer item dos produtores com entrega na sua região, pagando todos ao mesmo tempo no fechamento do carrinho. Para verificar quais produtores atendem a localidade, basta colocar o CEP desejado no campo que está na parte superior do site.

“Acreditamos que a forma como nos alimentamos tem profunda influência no mundo à nossa volta. Por isso, cultivar um mundo melhor, valorizando o pequeno produtor, a produção local de alimentos, a diversidade, as culturas regionais, o consumo consciente e sustentável é o que nos move diariamente”, declara a startup.