Apple avisa fornecedores que demanda por iPhone está mais fraca

A Apple, sob o impacto da crise de oferta global, agora enfrenta um problema diferente: desaceleração da demanda.

A empresa disse a fornecedores de componentes que a demanda pela linha do iPhone 13 está mais fraca, segundo pessoas a par do assunto.

Devido à falta de peças, a Apple já havia cortado a meta de produção do iPhone 13 para este ano em até 10 milhões de unidades, o que deixaria o total abaixo do objetivo de 90 milhões, informou a Bloomberg News. Mas a empresa esperava compensar grande parte desse déficit no ano que vem, com a previsão de maior oferta. Agora, a Apple disse a fornecedores que esses pedidos podem não se concretizar, segundo as pessoas, que falaram sob anonimato.

Ainda assim, a temporada natalina da companhia pode ser recorde. Analistas projetam aumento das vendas de 6%, para 117,9 bilhões de dólares, nos últimos três meses do ano-calendário. Mas não será o trimestre blockbuster que a Apple — e Wall Street — haviam imaginado. A escassez e os atrasos das entregas frustraram muitos clientes. E, com a inflação e preocupações sobre a variante ômicron, consumidores cansados da pandemia podem desistir de algumas compras.

Isso pode significar ignorar o iPhone 13 por completo e esperar pela atualização em 2022, quando o sucessor do modelo for lançado. A linha atual, com preço inicial de 799 dólares para o modelo padrão e de 999 dólares para o Pro, é considerada uma atualização modesta do iPhone 12, que veio com um design totalmente novo. O modelo de 2022 deve trazer mais mudanças, o que pode levar alguns consumidores a esperar.

A Apple, com sede em Cupertino, Califórnia, não quis comentar.

As ações da Apple chegaram a cair 1% no pré-mercado de Nova York, enquanto fornecedores na Ásia e na Europa ampliaram as quedas após o artigo da Bloomberg. Na Coreia do Sul, a ação da LG Innotek despencou 8,4%, enquanto o papel da japonesa TDK perdeu 3,6%. Na Europa, as ações da STMicroelectronics desvalorizavam 3,9%, enquanto as da Infineon Technologies mostravam queda de 3,1%.

O iPhone é o carro-chefe da Apple e respondeu por cerca de metade da receita de 365,8 bilhões de dólares durante o último ano fiscal, e lançar atualizações é uma estratégia delicada. Com o iPhone 13, Apple e operadoras de telefonia móvel apostaram em programas de descontos para atrair consumidores. Em alguns casos, proprietários de um iPhone 12 ou modelos anteriores podiam comprar um iPhone 13 a um preço baixo ou sem qualquer custo. Embora os programas de descontos ainda estejam disponíveis, alguns oferecem vantagens muito menores do que quando os novos modelos foram colocados à venda.