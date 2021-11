Americanas aposta no futuro com primeira loja 'pegue e leve' e IA

A Americanas S.A. inaugurou a primeira loja autônoma Ame Go nesta terça-feira, 23 de novembro, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

Com o conceito “pegou, levou”, sem vendedores, sem fila e sem checkout, a loja tem produtos de primeira necessidade, como material de higiene, acessórios para celular e snacks. A loja será a primeira autônoma da companhia a operar em ambiente de alto fluxo.

Há dois anos a Americanas S.A. vem testando o modelo dentro de um condomínio e nos escritórios da empresa.

Dentro do espaço, são 32 câmeras que fazem uma biometria corporal do cliente que acabou de passar pela catraca com o aplicativo da Ame. Nas prateleiras, 242 balanças reconhecem quais produtos foram retirados.

O valor das compras é debitado do aplicativo logo após a saída do cliente da loja, que não precisa fazer checkout. Toda a tecnologia parte de uma parceria com a startup americana Zippin, especializada em modelos autônomos.

A empresa aposta que a tecnologia de computer vision deve ficar mais eficiente conforme os clientes começarem a fazer compras. Isso porque ela é baseada em deep learning, uma complexificação da inteligência artificial que permite que a tecnologia "aprenda" com o tempo.

O momento também não é o de abrir mais lojas. A Americanas pretende focar em apresentar essa tecnologia ao público para o consumidor brasileiro.

Nos Estados Unidos, a Amazon lançou em 2018 as lojas Amazon Go na cidade de Seattle, no estado de Washington, que funciona com tecnologia semelhante. Hoje, são 29 pelo país.

Tanto a ideia da Ame Go quanto da Amazon é de proporcionar experiências de compras sem fricção. Esse termo se refere a cada parada ou necessidade de ação exigido durante uma compra, que atrasam e interrompem o cliente durante a jornada.