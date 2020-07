Ambev recebe prêmio da ONU por solidariedade durante a pandemia

A cervejaria Ambev recebeu nesta quinta-feira um prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU) por suas ações de apoio à luta contra o novo coronavírus. A empresa foi a única premiada no SDG Action Solidarity Awards (“Prêmio de Ação de Solidariedade dos ODS — Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, numa tradução livre).

A empresa doou 1,2 milhão de unidades de álcool em gel para hospitais públicos e ajudou na expansão de um hospital público de São Paulo com leitos.

Além disso, fez a doação de 700.000 garrafas de água a comunidades carentes e de 3 milhões de máscaras de proteção facial para profissionais de saúde.

A Ambev anunciou a doação de álcool em gel em março, quando o epicentro da pandemia do novo coronavírus ainda não tinha se deslocado para o Brasil. A higienização das mãos com álcool em gel é considerada uma das formas mais eficazes de prevenção da contaminação pelos vírus.

No Brasil, a concorrente Heineken também lançou mão da estratégia de solidariedade. Em parceria com a Unilever, a cervejaria entregou kits de higienização a 210 favelas da cidade de São Paulo.

O Brasil é o segundo país com o maior número de casos de coronavírus no mundo. Já foram mais de 1,96 milhão de pessoas infectadas pelo vírus no país.