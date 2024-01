Adquirida por search fund em 2022, Nexti faz a sua primeira compra e mira R$ 50 milhões

A empresa de gestão de recursos humanos Nexti começa a expandir o seu modelo de negócios e adquire a Talentbrand, uma ferramenta de recrutamento e seleção. Com o acordo, adota o nome Nexti Talent.

A transação abre uma nova fronteira de atuação para a Nexti, startup de catarinense que avançou no mercado com produtos de supervisão de equipes. Os serviços incluem ferramentas de controle de jornada de trabalho, canais de comunicação e gestão de documentos.

Com a chegada da Talent, a empresa pretende atuar de ponta a ponta, do recrutamento à oferta de ferramentas de gestão, criando um caminho para se transformar no modelo de one-stop-shop. “Essa aquisição contribui muito para a evolução do nosso negócio. Além da solução e do time, ela nos aproxima de outros empreendedores de mercado e traz uma carteira de clientes que nós não tínhamos”, afirma Marcelo Gomes, CEO da Nexti.

A aquisição foi 100% em dinheiro e o time de 8 pessoas será incorporado, incluindo os fundadores Bruno Labate, Adolfo Peccin e Gabriel Faccioli. Os valores não foram revelados.

A startup paulistana foi criada em 2016 como uma consultoria de gerenciamento de carreiras, modelo que perdeu espaço e foi substituído pela plataforma de recrutamento e seleção em 2022. No portfólio, conta com 50 clientes, como Ademicon e Grupo Peça Rara.

Qual é o modelo de negócio da Nexti

A movimentação é a primeira desde que o search fund Caatinga Capital adquiriu 80% de participação no negócio, em 2022. Na modalidade de “fundo de busca”, um time ou profissional capta recursos com investidores para a compra de um negócio com potencial de crescimento.

O fundo pagou cerca de R$ 170 milhões pela Nexti, montante que considera o desembolso aos sócios, assunção de dívidas e earnout (termo que prevê um pagamento adicional de acordo com os resultados futuros do negócio). Os recursos foram captados com a Spectra e investidores do Brasil, Estados Unidos, México e Europa.

Fundada em São José, cidade da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, a Nexti nasceu dentro da Orsegups, uma das maiores companhias de segurança eletrônica e privada do país, lá em 2011.

Tinha como objetivo criar soluções para facilitar a gestão de milhares de funcionários da empresa, com o desenvolvimento de soluções para acompanhar as jornadas de trabalho, canais de comunicação e lidar com os documentos.

O negócio deu tão certo que passou por um spin-off em 2006, oferecendo os serviços para outras companhias. Mais de 300 empresas usam os produtos da Nexti atualmente, como o Grupo J&F, dono da JBS, Gocil e Souza Lima.

Daí o interesse do search fund liderado por Marcelo Gomes e Rogério Santos, respectivamente, CEO e COO da Nexti atualmente. “Nós olhamos e achamos que era um produto fantástico e estava dentro de um mercado promissor”, afirma Santos. A escolha veio depois de 100 NDAs (contratos legais de confidencialidade) assinados e mais de 40 propostas enviadas.

Como a empresa quer avançar no mercado

A chegada da Talent deve contribuir para que a empresa feche o ano com faturamento de R$ 50 milhões, expansão de 25% em comparação com os números obtidos em 2023.

Parte do crescimento, nas estimativas dos sócios, deve vir da estratégia de levar os produtos combinados para clientes que já estão na base.

A Nexti também está investindo em um modelo próximo das ofertas lançadas por fintechs. Com um parceiro de mercado, está desenvolvendo um cartão de benefícios para oferecer aos clientes, companhias que reúnem mais de 400.000 funcionários.

Na lista de produtos estão ainda:

contas digitais

crédito consignado

antecipação de salário

FGTS

“Nós temos feito um investimento pesado interno para o desenvolvimento de novas funcionalidades da nossa ferramenta”, afirma Gomes. As iniciativas têm sido financiadas com caixa próprio, mas a empresa também deve ir ao mercado nos próximos meses para uma nova captação. A expectativa é de obter R$ 20 milhões.