Exclusivo: Sicredi neutraliza 27 mil toneladas de CO2 e atinge R$ 58,8 bi em carteira verde

O Sicredi, instituição financeira cooperativa, anunciou com exclusividade à EXAME a neutralização de 27 mil toneladas de carbono, volume equivalente às operações em sedes administrativas e agências durante 2024, além da compensação das emissões previstas para 2025.

O impacto ambiental gerado pelo uso de ar-condicionado, utilização de veículos movidos a combustíveis fósseis, consumo energético, viagens corporativas de avião e outras atividades da cooperativa financeira foi totalmente neutralizado.

Alexandre Barbosa, diretor executivo de estratégia, sustentabilidade, administração e finanças do Sicredi, revelou em entrevista à EXAME que a cooperativa realiza anualmente um inventário de emissões com foco em minimizar o impacto negativo de suas mais de 3 mil agências e da operação de 10 mil funcionários.

Inventário e estratégia de descarbonização

A instituição seleciona iniciativas focadas na descarbonização em quatro das cinco regiões brasileiras e, posteriormente, adquire créditos de carbono desses projetos, escalando as iniciativas e gerando impacto positivo no processo.

"São projetos que fazem a substituição de fontes emissoras por combustíveis limpos e gerenciam energias renováveis. Usamos essa emissão evitada como um crédito de carbono para nossas operações", detalha o executivo.

Carteira verde atinge R$ 58,8 bilhões

Segundo Barbosa, a neutralização do impacto ambiental da cooperativa integra a estratégia mais ampla de ESG. Parte desse trabalho está na expansão da carteira verde, que inclui crédito com foco em projetos de diversidade e sustentabilidade.

Ao fim do primeiro trimestre de 2025, o Sicredi atingiu R$ 58,8 bilhões em sua carteira verde, sendo:

R$ 9,5 bilhões para apoio de mulheres empreendedoras

para apoio de R$ 8,9 bilhões destinados à agricultura de baixo carbono

destinados à de baixo carbono R$ 6,6 bilhões para mulheres atuantes no agronegócio

"Para o Sicredi, isso representa um papel fundamental, considerando tanto o benefício social das ações quanto as possibilidades de benefício ambiental a partir da atuação como instituição financeira", explica o diretor.

R$ 670 milhões em financiamento sustentável

No ano passado, a cooperativa concedeu mais de R$ 670 milhões em linhas de financiamento sustentável, apoiando empresas na aquisição de equipamentos e estruturas que priorizam o consumo de energias limpas e alternativas aos combustíveis fósseis.

O Sicredi também implementou nos últimos anos a metrificação das emissões provenientes de seus financiamentos, buscando compreender como os recursos destinados aos cooperados também impactam o meio ambiente.

"Isso traz um novo grau de complexidade, mas também permite evoluir e conquistar avanços a partir dos dados, buscando novas alternativas para a transição verde", conclui Barbosa.