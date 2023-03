ACE Summit reunirá empreendedores, investidores e profissionais da inovação corporativa em São Paulo

O ACE Summit é o evento ideal para aqueles que desejam potencializar e disruptar seus negócios. O encontro, que acontecerá no dia 12 de maio em São Paulo, reunirá empreendedores, investidores e profissionais da inovação corporativa em um ambiente único, com painéis e ativações voltadas para o mundo dos negócios.

Entre os palestrantes confirmados, destacam-se nomes como Pedro Waengertner, CEO da ACE, Karla Marques Felmanas, Vice-Presidente do Grupo Cimed, Fernanda Caloi, Director of Special Projects na Latitud, Théo Orosco, CEO da Exact Sales, Rodrigo Tognini, CEO e co-founder da Conta Simples e Ricardo Barbosa, Chief of Digital Value Creation na Pátria Investimentos. Esses líderes irão compartilhar suas experiências e ideias inovadoras sobre o futuro dos negócios.

A venda oficial dos ingressos começa no dia 15 de março, mas a lista de espera já está aberta. Aqueles que se inscreverem na lista terão benefícios exclusivos, como acesso antecipado às vendas e desconto no passaporte.

O evento conta com o apoio de parceiros como a Zendesk e Upik, que acreditam na importância de conectar pessoas e ideias para transformar o mundo dos negócios.

O ACE Summit é um evento para conectar quem transforma o hoje e lidera o amanhã. Em breve, mais nomes de peso serão divulgados.

Não perca a oportunidade de participar desse encontro inovador e inspirador. Inscreva-se agora na lista de espera do ACE Summit e seja um agente de mudança no mundo dos negócios!

Clique no link abaixo para entrar na lista de espera

Quero ter acesso antecipado com desconto