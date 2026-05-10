A empresa de Niterói que usa IA para cobrar dívidas e cresceu 69% em um ano

Uma fintech de cobrança que usa inteligência artificial e análise de dados para ajudar empresas a recuperar crédito e melhorar a comunicação com consumidores já impacta mais de 8 milhões de brasileiros.

A 4C Digital atende os setores de educação, saneamento, varejo, telecom, bancos e financeiras e prepara agora a entrada nos segmentos de energia e seguradoras. A empresa afirma reduzir em até 65% a inadimplência de clientes, realiza mais de 60 milhões de disparos mensais de contatos digitais de cobrança e projeta faturamento entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões em 2026.

A empresa entrou para o ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, que reúne as companhias que mais crescem no Brasil. Em 2024, a 4C Digital registrou receita operacional líquida de R$ 11,5 milhões. No ano passado, o faturamento chegou a R$ 19,4 milhões, um crescimento de cerca de 69%.

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Fundada em 2015, em Niterói, no Rio de Janeiro, a 4C Digital nasceu de uma combinação entre experiência em crédito e cobrança, conhecimento em tecnologia e a percepção de que o mercado ainda operava com métodos pouco eficientes e agressivos na relação com consumidores inadimplentes.

Os fundadores Marcelo Ninho e Marcela Bello já trabalhavam juntos antes da criação da empresa. Marcelo é analista de sistemas por formação, com especializações em administração, sistemas de informação, finanças corporativas e mercado de capitais pela Universidade Federal Fluminense (UFF). A carreira dele começou no início dos anos 2000, quando entrou na área de crédito.

Depois, assumiu operações de crédito e cobrança em uma financeira e, em 2008, foi trabalhar em uma varejista do interior fluminense.

Mãe de Guilherme, a quem descreve como sua "miniatura", Marcela é uma pessoa que não acredita no impossível, talvez por tudo que viveu. A empreendedora passou por muitas dificuldades e situações de superação. Nascida em uma família vista como desestruturada, foi adotada ainda pequena e cresceu ouvindo que não teria futuro. Aos 15 anos, conheceu a mãe biológica. Anos depois, reencontrou os irmãos biológicos e manteve vínculo tanto com a família adotiva quanto com a biológica.

E foi com apenas 13 anos que colocou na cabeça que merecia vencer na vida. Morando em Magé, na Baixada Fluminense, buscou independência por meio do estudo. Sem dinheiro para pagar um curso de informática, propôs cozinhar em troca das aulas. Depois de concluir a formação em pacote Office, fez um curso de telemarketing para tentar uma vaga na maior empresa da cidade, a varejista onde anos mais tarde conheceria Marcelo.

"Fui contratada em uma semana", lembra. Ficou cerca de dez anos na empresa e cresceu profissionalmente até assumir posições de liderança. Quando conheceu Marcelo, a afinidade foi imediata, pessoal e profissionalmente. "O pensamento dele também era disruptivo", comenta.

Em 2012, Marcelo foi ser sócio de uma operação de contact center em Niterói. Marcela o acompanhou, mesmo tendo que abrir mão de um salário maior. Três anos mais tarde, veio o convite dela para que os dois empreendessem juntos, com o capital inicial de R$ 5 mil.

"Não me pergunte como a gente fazia para pagar as contas", diz Marcelo, rindo. A empresa começou pequena, praticamente sem estrutura. Agora, 11 anos depois, a operação atende mais de 100 empresas e afirma impactar cerca de 8% dos brasileiros endividados.

Interações mais personalizadas

Desde o início, a proposta da 4C Digital era tentar mudar a lógica tradicional da cobrança. A transformação tecnológica começou a ganhar força entre 2016 e 2017, quando a empresa passou a digitalizar grande parte das operações.

O movimento coincidiu com a criação do principal produto, o 4Cia, plataforma que automatiza jornadas de cobrança multicanal, como SMS, WhatsApp e e-mail. A solução permite acompanhar resultados em tempo real, criar fluxos automatizados de comunicação e personalizar abordagens conforme o comportamento do consumidor.

O portfólio é composto por outras soluções, divididas em duas unidades de negócio: tecnologia e serviços. Na vertical tech, a empresa reúne quatro produtos. A primeira é o VigIA, que analisa ligações, mensagens e interações em tempo real, identifica riscos operacionais, classifica sentimentos dos consumidores e permite corrigir falhas operacionais com mais agilidade.

O sistema também monitora possíveis falhas em operações de cobrança. Caso um cliente informe, por exemplo, que não reconhece determinada dívida ou ameace processar a empresa, o VigIA categoriza automaticamente essas interações e sinaliza os casos para análise.

Outra solução é o GenIA, plataforma treinada com o histórico operacional da empresa para apoiar planejadores de crédito e cobrança na definição de estratégias mais eficientes. A ferramenta utiliza IA para orientar supervisores e operadores sobre quais jornadas tendem a gerar melhores resultados em cada perfil de cliente.

Já o AvalIA funciona como um sistema de behavior score, analisando comportamento de pagamento e risco de inadimplência para ajudar empresas a tomar decisões de crédito mais seguras. O ReavalIA segue lógica semelhante, mas focada na probabilidade de recuperação de uma dívida após o início da cobrança. "A gente trabalha prevendo comportamento", explica Marcelo.

Na unidade de serviços, o principal produto é o Recuperai, estrutura de contact center apoiada pelas demais ferramentas tecnológicas da empresa. Apesar do foco crescente em automação, os fundadores acreditam na importância do contato humano em determinadas situações.

Há também o Localizai, ferramenta de enriquecimento cadastral que busca e valida contatos atualizados de consumidores em conformidade com a LGPD. Por fim, está o Comunicai, plataforma omnichannel voltada para comunicação corporativa, vendas, retenção e relacionamento com clientes.

Cultura e crescimento

Atualmente, a empresa conta com 165 funcionários, sendo a maioria, inclusive as lideranças, formada internamente. A capacitação de talentos virou um dos pilares culturais da companhia. Em vez de contratar executivos prontos do mercado, a 4C Digital prioriza desenvolver profissionais dentro de casa.

Inclusive, a cultura interna é frequentemente mencionada pelos sócios como elemento central do crescimento. A empresa mantém operação presencial em Niterói e os fundadores fazem questão de estar diariamente no escritório. "Quando está todo mundo perto, as ideias circulam melhor e mais rápido", diz Marcela.

Depois do rebranding realizado em 2024, quando a 4C Digital passou a se posicionar oficialmente como um hub de tecnologia em comunicação, crédito e cobrança, a empresa mira uma nova etapa de crescimento, focada em ser líder em inovação nos setores de crédito e cobrança.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.