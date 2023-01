5 ferramentas assustadoras de IA que vão revolucionar o mercado em 2023

Você tem medo da inteligência artificial? Algumas pessoas podem ignorar as novas ferramentas que estão surgindo - de forma assustadoramente rápida - com medo de perder seus empregos ou funções.

Mas outras sabem que as ferramentas de IA estão chegando para ficar. E que elas podem não só te deixar infinitamente mais produtivo, como também ser vantagem competitiva - quase que desleal - sobre quem não dominá-las em um futuro próximo.

E a verdade é que sim, talvez muitos empregos se tornem obsoletos. Mas outras profissões mais criativas - e que paguem melhor - também vão surgir. E as pessoas que vão avançar em suas carreiras, consequentemente são aquelas que sabem lidar com a inovação.

Agora, confira uma lista com 5 ferramentas “assustadoras” de inteligência artificial, que podem te deixar mais produtivo em 2023:

1) Fireflies

O Fireflies é um assistente de reunião. Ele usa PNL para eliminar a necessidade de fazer anotações durante uma reunião e através dele, você consegue gravar e transcrever qualquer conversa que tenha online.

E o melhor de tudo é que a IA também tem uma funcionalidade de pesquisa. Assim você consegue revisitar uma conversa de 1 hora e meia em menos de 10 minutos.

2) ChatGPT

O ChatGPT é um modelo de linguagem avançado desenvolvido pela OpenAI. Ele foi treinado com milhões de exemplos de texto, o que lhe permite compreender e responder a perguntas sobre uma variedade de tópicos.

Ele também é capaz de gerar textos originais com base nas informações fornecidas. E se você está em dúvida se o ChatGPT é realmente bom, saiba que este texto foi gerado por ele próprio.

3) Murf

O Murf é um dos geradores de voz de IA mais populares e impressionantes do mercado. Ele permite que qualquer pessoa converta texto em fala, além de oferecer opções de personalização para ajudá-lo a criar as melhores vozes com som natural.

Outro recurso importante oferecido pelo Murf é o trocador de voz, que permite gravar sem usar sua própria voz como locução. Permitindo também abafar ruídos e alterar volume. Legal, né?

4) DALL-E 2

Também desenvolvido pela OpenAI, o DALL-E 2 é um gerador de imagem. E em apenas alguns minutos qualquer pessoa consegue gerar imagens altamente realistas.

Isso significa que não apenas os artistas profissionais encontrarão valor no DALL-E 2, mas também os artistas amadores poderão usar a ferramenta. E além disso, a ferramenta pode ser usada para criar ilustrações, projetar produtos e gerar novas ideias de negócios.

5) Genesys DX

O Genesys DX é um chatbot inteligente da web para entender a real intenção dos seus clientes.

Ele não requer nenhuma correspondência de palavra-chave e pode se lembrar de conversas inteiras enquanto responde aos usuários. Ele responde a perguntas de maneira natural, além de permitir que os clientes comprem produtos por meio do chatbot.

