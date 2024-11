30 franquias baratas a partir de R$ 4.900 com desconto na Black Friday

1 /10 (A Cacau Show é a maior franquia do Brasil com 4.216 unidades em 2023)

2 /10 (8. WhatsApp e O Boticário)

3 /10 Arcos Dorados: ESG avança em compromissos ambientais (O McDonald's é a terceira maior franquia do Brasil com 2.662)

4 /10 (Colchões OrtoBom tem 2.380 e está na 4ª posição do ranking de franquias da ABF)

5 /10 Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição (Odontocompany: no ranking das maiores franquias de 2023, a companhia chegou a 5ª posição)

6 /10 Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741 (Lubrax+, franquia de troca de óleo, é a sexta maior do país, com 1.741)

7 /10 (7º: Subway (CRP (M): 5,7))

8 /10 Renato Stefanoni, presidente da AMPM (AMPM: rede de lojas de conveniência tem 1.540 unidades e é a 8ª maior franquia do Brasil)

9 /10 (Óticas Carol: com 1.400 unidades, a rede de franquias é a 9ª maior do Brasil)

10/10 (BK é 10ª maior franquia do Brasil, com 1.331 unidades em 2023)

Com um cenário econômico mais estável, a expectativa é de que mais investidores busquem boas oportunidades para empreender durante a Black Friday. Neste ano, a data promocional será celebrada no dia 29 de novembro.

A Black Friday se tornou uma das datas mais aguardados do ano pelos consumidores por conta das promoções e frete grátis oferecidos por muitos varejistas.

As projeções indicam que a data continuará a crescer no Brasil. De acordo com a Abcomm, as vendas no comércio eletrônico deve chegar a R$ 11,6 bilhões, aumento de 10,2% em comparação ao ano anterior.

Da mesma forma, a data promocional se tornou uma porta aberta para aqueles que querem empreender através de uma marca já consolidada no mercado, aproveitando descontos e promoções oferecidos a novos franqueados.

Confira, a seguir, algumas opções de franquias para quem quer empreender no franchising:

Sua Coxinha

Fundada em 2017, em Jundiaí, interior do estado de São Paulo, a Sua Coxinha é uma rede de franquias de lanchonetes especializadas em coxinhas com sabor único e qualidade aprovada pelos clientes. Em rápida expansão, a empresa já possui 14 unidades em operação e tem se destacado por sua receita única que torna os seus salgados crocantes por fora e macios por dentro, tudo servido bem quentinho. Na Black Friday, rede vai oferecer 40% de desconto na taxa de franquia para quem investir na data.

Investimento inicial: a partir de R$ 150.000

Faturamento médio mensal: entre R$ 60.000 e R$ 80.000

Prazo de retorno: 12 a 24 meses

SmartCred

A SmartCred é uma rede de franquias de crédito e soluções financeiras. A proposta da empresa é trabalhar com crédito de forma inteligente, oferecendo mais de 300 produtos e serviços com foco em soluções financeiras em 360º para os seus clientes. O papel do franqueado é atuar no gerenciamento da operação. Na Black Friday, a rede vai dar 30% de desconto na taxa de franquia durante o mês de novembro.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.500

Faturamento médio mensal: R$ 17.000

Tempo de retorno: 3 a 6 meses

Dom Shampoo

A Dom Shampoo é a primeira franquia do Brasil de terapia capilar focada no fio do cabelo. Com produtos, serviços e treinamentos próprios, as unidades da rede possuem um investimento acessível e alta lucratividade. Para franquias adquiridas no mês de novembro, a Dom Shampoo irá oferecer 20% de desconto na taxa de franquia e R$ 10 mil em cashback em produtos aos franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 149.000

Faturamento médio mensal: R$ 70.000

Prazo de retorno do investimento: a partir de 12 meses

VendaComChat

Especializada nos serviços de automação do Whatsapp, a marca, que é estreante no mercado de franchising, oferecerá uma condição especial para os empreendedores que adquirirem a taxa de franquia entre os dias 21 e 29 de novembro. Exclusivamente neste período, o valor da taxa de franquia, de R$ 7.500 mil, poderá ser parcelado em 6x de R$ 1.250 mil sem juros no cartão de crédito. Além disso, quem investir na marca neste dia, receberá o treinamento de franqueado diretamente do fundador e CEO da VendaComChat.

Investimento inicial: a partir de R$ 7.500 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 4.455 mil a cada 18 clientes

Prazo de retorno: até 3 meses

Minha Quitandinha

Para comemorar a Black Friday, a Minha Quitandinha, startup de tecnologia em varejo que atua no modelo de franquia de minimercado autônomo, oferecerá uma condição especial para os empreendedores que adquirirem a taxa de franquia no mês de novembro. Durante o período, o valor de R$ 18 mil, referente a taxa de franquia, poderá ser parcelado em até 12x sem juros.

Investimento inicial: a partir de R$ 42.000 (incluso taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 18.000

Prazo de retorno: de 10 a 18 meses

Ecoville

A maior rede de produtos de limpeza do Brasil comercializa um mix com mais de 800 SKu’s entre produtos, acessórios e equipamentos para limpeza residencial e profissional de alta qualidade, e conta com mais de 300 lojas em todas as regiões do país. Durante o mês de novembro a rede oferece até 50% de desconto na taxa de franquia, que é a partir de R$ 50 mil, para os novos empreendedores da marca.

Investimento inicial: R$ 109.000

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, com mais de 415 unidades em operação, a franquia lançou uma promoção exclusiva para empreendedores: 70% de desconto na taxa de franquia durante todo o mês de novembro, visando acelerar seu crescimento.

Investimento inicial: R$ 134.400 (incluso capital de instalação e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 85.000

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Massa no Copo

A Massa no Copo, rede de franquias especializada em culinária italiana e revisitada pela inovação, apresenta condições exclusivas e graduais para novos empreendedores neste mês de novembro: 20% de desconto para o primeiro contrato assinado, 30% para duas novas unidades e, para quem investir em três franquias, 50% de desconto.

Investimento inicial: a partir de R$ 185.000

Faturamento médio mensal: R$ 125.000

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Hermanito

Rede de franquias fast-food de comida mexicana, a Hermanito apresenta condições especiais para novos franqueados durante o mês de novembro, com desconto de até 50% na taxa de franquia, que varia entre R$ 50 a 60 mil. Aqueles que adquirirem uma loja recebem 20% de desconto, já quem optar por duas unidades garante 30% e três unidades terá um desconto de 50%.

Investimento inicial total: a partir de R$ 99.000

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Prazo estimado de retorno: 18 meses

Maria Brasileira

A maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, que também foi eleita destaque como franqueadora do ano pela ABF, preparou desconto de 5% na taxa de franquia, para pagamento à vista ou parcelamento da taxa cheia em 3 parcelas iguais. Além disso, os novos franqueados ganharão estadia em hotel para os dias de treinamento gerencial na sede da rede, em São José do Rio Preto (SP).

Investimento inicial: a partir de R$ 47.300

Faturamento médio mensal: R$ 45.000

Prazo de retorno: 14 meses

Fast Tennis

A Fast Tennis é uma rede de academias de tênis que traz uma proposta inovadora e se dedica a transformar a prática do esporte em uma experiência única e divertida. A rede preparou descontos de até 50% na taxa de franquia para novos franqueados, dependendo da quantidade de operações adquiridas. Os descontos são válidos para negócios que forem firmados durante todo o mês de novembro.

Investimento inicial total: R$ 250.000 (incluso construção, capital de giro, taxa de franquia e taxa de implantação)

Faturamento médio mensal: entre R$ 60.000 e R$ 70.000

Prazo de retorno: 18 meses

market4u

O market4u, maior rede de mercados autônomos do Brasil que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de atendentes em condomínios comerciais e residenciais, oferece uma condição especial durante todo o mês de novembro. No período, os interessados que quiserem adquirir uma franquia da rede, terão uma bonificação de R$ 20 mil em taxa de franquia que, ao invés de permitir a abertura de cinco lojas como normalmente ocorre com o valor de R$ 50 mil de taxa de franquia, o empreendedor investirá o mesmo valor e poderá abrir sete lojas.

Investimento inicial: R$ 80.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 10.000 a R$ 15.000

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Vaapty

Líder do franchising no segmento de intermediação de venda de veículos do Brasil, a Vaapty preparou a "Black Advance", válida para todo o mês de novembro ou para os primeiros 105 novos franqueados, que terão 50% de desconto no valor da taxa de franquia e royalties reduzidos pela metade, durante 60 dias após a inauguração da unidade. A marca busca alcançar 10% do market share de mercado nas regiões que já estão presentes.

Investimento inicial: R$ 200.000 (incluso taxa de franquia e loja)

Faturamento médio mensal: R$ 180.000

Prazo de retorno: 9 a 12 meses

3, 2, 1 GO!

Fundada em 2019, a 3,2,1 GO! é uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para a Disney e outros destinos nacionais e internacionais. Para essa Black Friday, os novos franqueados terão três meses de isenção nos royalties. O investimento para o modelo Home Office é de R$ 12 mil já o Modelo Store in Store/Quiosque, é a partir de R$ 15 mil, já com a taxa de franquia. A empresa atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada.

Investimento inicial: R$ 12.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15.000 a R$ 50.000

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Sua Hora Unha

Rede especializada em cuidados com as unhas, mãos e pés, a Sua Hora Unha está com condições especiais na Black Friday deste ano para os interessados em se tornar franqueados. Quem investir na marca poderá receber de 20% a 50% de desconto na taxa de franquia, dependendo de quantas unidades adquirir. A promoção estará disponível durante todo o mês de novembro.

Investimento inicial: a partir de R$ 129.648 no modelo quiosque

Faturamento médio mensal: R$ 35.000

Prazo de retorno: 20 meses

CredFácil

Rede especializada em serviços financeiros e seguros, a CredFácil está com descontos especiais para novos franqueados nesta Black Friday. Entre os dias 20 a 30 de novembro, a taxa de franquia estará com 50% off para os investidores interessados em adquirir uma unidade da marca eleita a quinta maior microfranquia pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) neste ano.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.990 no modelo home office (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130.000

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Mr. Fit

Pioneira no segmento de fast-food saudável no Brasil, a Mr. Fit oferece um cardápio de refeições e lanches nutritivos, incluindo opções como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de alternativas veganas e low carb. Durante o mês de novembro, a marca oferece condições especiais para novos franqueados: ao adquirir o modelo Home Office, a taxa de franquia cai 50%, custando R$ 4.999,00. Já no modelo Cafeteria, o valor reduz de R$ 12 mil para R$ 5.520,00, e, no modelo Restaurante Saudável, a taxa diminui de R$ 21 mil para R$ 9.999,00.

Investimento inicial: a partir de R$ 4.999,00 no modelo home office

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$130 mil, a depender do modelo de negócio

Prazo de retorno: de 4 a 36 meses, a depender do modelo de negócio

Bubble Mix

De inspiração oriental, a Bubble Mix é a maior rede brasileira de bubble tea, bebida de origem taiwanesa que une chás por infusão e pérolas de tapioca caramelizadas. Entre combinações de bases, sabores de frutas e bolhas saborizadas, a rede chega a quase mil sabores. A promoção de Black Friday, em vigor até 30 de novembro, garante o parcelamento da taxa de franquia em 18 vezes sem juros.

Investimento inicial: R$ 130.000 no modelo express

Faturamento médio mensal: R$ 35.000 neste modelo

Prazo de retorno: 20 meses

Airlocker

A Airlocker é a primeira franquia brasileira de armários inteligentes totalmente autogerenciáveis. Na prática, a formatação da rede é feita por um sistema de compra por região. Ou seja, quando o franqueado investe na marca, tem direito a atuar em uma determinada localidade. No entanto, para a Black Friday, a empresa está disponibilizando a operação em duas regiões pelo preço de uma. A ação está disponível até 29/11.

Investimento inicial: R$ 99.000 (incluso taxa de franquia, taxa de implementação e aproximadamente seis armários)

Faturamento médio mensal: até R$ 20.000

Prazo de retorno: operação de 15 armários é de até 25 meses

Harõ Sushi

O Harõ Sushi, que ganhou o prêmio nacional de Melhor Restaurante de Comida Asiática do iFood este ano, faz parte do Grupo Harõ, que detém as marcas Hapoke, The Roll, Redwok, Mango Salad e Tio Parma, com a opção de investimento que permite ao empreendedor a operação das seis marcas do grupo em um único ponto. Os investidores podem operar a franquia em dois formatos versáteis: dark kitchen e take away. Em celebração à Black Friday, o grupo oferece um desconto de 20% na taxa de franquia para quem aderir ao modelo até o dia 30 de novembro.

Investimento inicial: a partir de R$ 140.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Hapoke

O Hapoke é uma franquia especializada no tradicional poke havaiano pertencente ao Grupo Harõ, que detém as marcas Harõ Sushi, The Roll, Redwok, Mango Salad e Tio Parma, o Hapoke permite ao franqueado operar até seis marcas do grupo em um único ponto, com modelos de negócios versáteis, como dark kitchen e take away. Em celebração à Black Friday, o grupo oferece um desconto de 20% na taxa de franquia para contratos fechados até 30 de novembro.

Investimento inicial: a partir de R$140.000(incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Prazo de retorno: de 16 a 24 meses

Padrão Enfermagem

Durante o mês de novembro, a rede de agenciamento de profissionais da área da saúde oferecerá condições especiais para novos franqueados. A taxa de franquia contará com um desconto inicial de 20%, que será progressivo conforme o número de unidades adquiridas.

Investimento inicial: a partir de R$ 50.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 25.000

Prazo de retorno: 18 meses

Acqua Lavanderias Express

Inaugurada em novembro do ano passado em São José do Rio Preto (SP), a rede já sinaliza uma meta ambiciosa: abrir 100 unidades pelo Brasil até o final de 2024. A marca está ligada ao grupo Acelerando Franquias e oferece um serviço que promete economia de tempo e dinheiro para os clientes.

Condição especial para a Black Friday: Durante todo o mês de novembro, a rede concederá até 50% de desconto na taxa de franquia para pagamentos à vista e uma isenção de três meses nos royalties.

Investimento inicial: R$ 74.800, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 30.000

Prazo de retorno: 18 meses

Clube Turismo

Uma das maiores redes de franquias de turismo do Brasil, apresenta a ação especial "Blue Friday", dedicada a novos franqueados que desejam fazer parte da maior rede de agências de turismo do Brasil.

Condição especial para a Black Friday: Durante o mês de novembro, 20% de desconto na taxa de adesão, exclusivo para pagamentos à vista em todas as modalidades.

Investimento inicial: R$ 95.000, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 250.000

Prazo de retorno: 18 meses

Dona Help

A Dona Help nasceu em 2023, na cidade de João Pessoa/PB, e faz parte do Grupo Acuidar. A rede iniciou sua expansão pelo franchising em 2024 e tem como foco a prestação de serviços de limpeza para residências e empresas, tendo a qualidade e personalização como diferenciais. Entre os serviços da marca também estão: limpeza em condomínios; limpeza pré e pós-evento; limpeza pós-obra; passadeira; cozinheira; piscineiro; motorista e copeiro.

Condição especial para a Black Friday: Promoção na taxa de franquia, que varia entre R$ 25.000 a R$ 45.000 (conforme o tamanho da cidade), com desconto de 25% no valor, e possibilidades de parcelamento no boleto bancário. A ação promocional durará entre 27 de novembro a 1º de dezembro.

Investimento inicial: R$ 41.000, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo de retorno: Entre 10 e 14 meses

Dom Shampoo

A Dom Shampoo é a primeira franquia do Brasil de terapia capilar focada no fio do cabelo. Com produtos, serviços e treinamentos próprios, as unidades da rede possuem um investimento acessível e alta lucratividade. A Dom Shampoo não é um salão de beleza, pois realiza um trabalho muito mais profundo, atuando diretamente na estrutura capilar. Os produtos da rede são naturais e por meio deles os clientes podem reduzir ou aumentar o volume capilar, fortalecer os fios, hidratá-los, e até mesmo ter um auxílio maior para o crescimento dos cabelos.

Condição especial para a Black Friday: Para franquias adquiridas no mês de novembro, a Dom Shampoo irá oferecer R$ 10.000 em cashback em produtos aos franqueados.

Investimento inicial: R$ 149.000, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 70.000

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

É Seguro Corretora

Atua com mais de 18 segmentos como seguros, consórcios, seguro residencial, telemedicina, plano odontológico, recebimento de boletos via máquina de cartão de crédito. No site, pela ferramenta de e-commerce, o cliente realiza a contratação de vários serviços 100% online diretamente na companhia indicada pela empresa.

Condição especial para a Black Friday: descontos de até 50% na taxa de franquia para o empreendedor que assinar contrato durante todo o mês de novembro. A ação é válida para todas as marcas, entre elas É Seguro Corretora, É Seguro Pay e Televida para Todos.

Investimento inicial: R$ 17.900, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 50.000

Prazo de retorno: Entre 6 e 12 meses

Itália no Box

Fundada em 2016, Gabriel Alberti inaugurou o primeiro restaurante Itália no Box com um conceito claro: oferecer massas italianas de qualidade, em caixinhas, a preços acessíveis e repletas de afeto. O cardápio conta com mais de 30 opções, incluindo massas clássicas, pratos executivos, saladas e sobremesas, utilizando 40 toneladas de massa por ano.

Condição especial para a Black Friday: a rede dará 25% de desconto na taxa de franquia para quem deseja adquirir.

Investimento inicial: R$ 120.000, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 70.000

Prazo de retorno: 18 meses

Keep Charged

Rede de microfranquia de publicidade em carregadores de celulares e smartphones. A Curitibana nasceu em 2019 para atender uma demanda do mercado, aliando tecnologia e solução para as marcas anunciantes e usuários. Atualmente conta com mais de 145 franquias vendidas em 23 estados brasileiros, impactando mais de 100 mil pessoas diariamente.

Condição especial para a Black Friday: até o final do mês de novembro, a taxa de investimento inicial para a versão Essencial está em R$9.5 mil, valor que inclui 90 displays e 18 carregadores.

Investimento inicial: R$ 4.900, incluindo taxa de franquia e primeiro kit de displays e cabos

Faturamento médio mensal: R$ 2.500 por kit

Prazo de retorno: Entre 2 e 4 meses

Love Gifts

A Love Gifts é uma rede de destaque no mercado de presentes criativos, oferecendo uma variada linha de produtos exclusivos para todas as ocasiões. Fundada em 2014, a marca é reconhecida pela atenção aos detalhes e pela alta qualidade de seus itens. Hoje, a rede possui mais de 90 franquias em todo o Brasil, alcançando um faturamento anual superior a R$ 16 milhões.

Condição especial para a Black Friday: Parcelamento do valor do investimento total em 12 vezes até 31/11/2024.

Investimento inicial: R$ 16.900, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Prazo de retorno: Entre 12 e 14 meses

Mapa da Mina Acessórios – A Mapa da Mina Acessórios é uma franquia reconhecida pela fabricação e venda de semijóias, presente em diversos estados brasileiros. A rede, que conta com mais de 50 unidades, oferece aos empreendedores duas opções de modelo de negócio: loja e quiosque, adaptáveis às preferências e disponibilidade do franqueado.

Condição especial para a Black Friday: 20% de desconto na taxa de franquia. Ou seja, de R$ 30.000 para R$ 24.000 até o fim do mês.

Investimento inicial: R$ 140.000 (quiosque) e R$ 180.000 (loja), incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 50.000

Prazo de retorno: 18 e 36 meses

Marketing Bag

A Marketing Bag é uma franquia líder especializada em publicidade em saquinhos de pão. Sua estratégia inovadora, consistente em inserir materiais promocionais nas embalagens de pão, proporciona às empresas uma forma eficaz e acessível de alcançar o seu público-alvo. Através de uma rede em expansão de franqueados, a Marketing Bag segue revolucionando o setor publicitário no Brasil.

Condição especial para a Black Friday: 10% de desconto a vista no pix ou em 10x no cartão de crédito sem juros. 1º royalty para 15/01/2025 e contrato reduzido para 24 meses.

Investimento inicial: R$ 6.990, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 14.000

Prazo de retorno: 1 e 4 meses

Norah Acessórios

Rede pernambucana de bijuterias e acessórios com 12 lojas (quatro no estado de São Paulo e oito em Pernambuco). Tem como diferencial o valor acessível das peças ofertadas, que são repostas semanalmente, levando ao consumidor novidades de forma recorrente. Oferece três formatos de negócios, dentre eles uma micro franquia.

Condição especial para a Black Friday: Oferece descontos na taxa de franquia e parcelamento do valor em 6 vezes no cartão de crédito para negócios iniciados até o dia 30 de novembro: para lojas de rua, de R$ 20 mil por R$ 15 mil. Para lojas de shopping, de R$ 30 mil por R$ 20 mil.

Investimento inicial: R$ 96 mil (quiosque), com taxa de franquia, instalações e estoque inicial a R$ 196 mil (loja em shopping).

Faturamento médio mensal: Entre R$ 80 mil e R$ 100 mil

Prazo de retorno: 12 meses

Splash Bebidas Urbanas

Rede de cafeterias especializada em bebidas e alimentos prontos para o consumo e que possui a apresentadora Sabrina Sato como sócia. Atua com um mix de produtos doces, salgados, bebidas quentes e geladas, cafés e opções sem açúcar e veganas, que atende a diversos públicos a qualquer momento do dia.

Condição especial para a Black Friday: 50% de desconto na taxa de franquia, de R$ 60 mil para apenas R$ 30 mil durante todo o mês de novembro.

Investimento inicial: R$ 135.000, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 40.000

Prazo de retorno: Entre 15 e 18 meses