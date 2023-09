Grupo goiano compra Drogaderma, em SP, e Healthline, no Rio, e consolida mercado

O Grupo Farmácia Artesanal, com sede em Goiás, investiu mais de R$ 12 milhões nos últimos quatro anos, em um plano de expansão que tem por objetivo passar das 100 lojas atuais para 200 lojas em 2025. A rede fechou 2022 com um faturamento de R$ 137 milhões, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Este mês, o grupo anunciou a aquisição da Drogaderma, uma das marcas mais tradicionais de São Paulo, e a da Healthline, uma marca carioca de suplementação alimentar e nutracêuticos.

Dessa forma, a holding goiana, com 42 anos de existência, que reúne cerca de 30 empresas e lidera o mercado no norte e no centro-oeste do país, espera consolidar sua presença no mercado do sudeste. Somente em São Paulo, são quatro novas unidades com a chegada da Drogaderma, que geram 147 empregos diretos. O grupo, fundado em 1981, em Goiânia, tem 1.400 funcionários em dez estados brasileiros.

O investimento para abrir uma franquia da Farmácia Artesanal varia entre R$ 650 mil e R$ 750 mil. "Nosso objetivo não é apenas expandir, mas expandir com qualidade", afirma Evandro Tokarski, fundador do grupo e hoje presidente do Conselho de Administração.

O grupo, muito forte nas regiões centro-oeste, norte e em Minas Gerais, quer ampliar sua presença em São Paulo e na região sul, onde vai inaugurar sua primeira loja em Curitiba (PR). Para que isso se torne viável, Evandro Tokarski, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo, busca fundos para apoiar empreendedores na montagem dos negócios e para consolidar o ambicioso plano de expansão da marca.

Segmento de franquias segue aquecido

De acordo com os dados mais recentes da Associação Brasileira de Franchising (ABF), houve um crescimento de 22,6% no primeiro trimestre de 2023 no faturamento do segmento, comparado ao mesmo período de 2019. Além disso, o setor registrou um aumento de 17,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos três primeiros meses deste ano, o sistema de franquias faturou R$ 50,85 bilhões, sendo este o quinto trimestre consecutivo de crescimento para as franquias no país.

