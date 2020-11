10 livros que Jeff Bezos recomenda para melhorar seu negócio

Você está com a leitura em dia na quarentena? Se você é fã de Jeff Bezos, a leitura de livros recomendados por ele pode ajudá-lo descobrir novas maneiras de melhorar seu negócio. De acordo com a biografia do CEO da Amazon, “The Everything Store”, os livros tiveram uma grande importância na sua trajetória e ajudaram a moldar seu estilo de liderança.

Na lista publicada pelo Most Recommended Books, o homem mais rico do mundo indica livros sobre inovação e empreendedorismo que ajudaram na criação e desenvolvido da Amazon.

O livro “Built to Last”, de Jim Collins, aparece na primeira posição e é o livro favorito de Bezos sobre negócios. Outros livros como “Creation”, de Steve Grand e ” Data-Driven Marketing” de Mark Jeffery tiveram influência na criação da Amazon Web Services, o serviço que popularizou a noção de nuvem, e ajudaram a medir a satisfação do cliente até a eficácia do marketing.

Confira a lista de 10 livros indicados pelo CEO da Amazon:

1. Built to Last, de Jim Collins (Feito para durar)

Livro baseado em seis anos de pesquisa da School of Business de Stanford é citado como o favorito de negócios de Bezos.

2. Creation, de Steve Grand (Criação)

Segundo Bezos, o livro que aborda inteligência artificial e o futuro, teve influência na criação da Amazon Web Services, o serviço que popularizou a noção de nuvem.

3. Rework, de Jason Fried and David Heinemeier Hansson (Retrabalho)

Livro que sugere outra perspectiva para as regras dos negócios, é visto por Bezos como uma abordagem tão bem-sucedida quanto contra-intuitiva.

4. The Black Swan, de Nassim Nicholas Taleb (A logica do Cisne Negro)

Escrito por um dos maiores especialistas em risco, este livro é citado pelo CEO da Amazon, pois fala como a experimentação e o empirismo superam a narrativa fácil e óbvia.

5. The Innovator’s Dilemma, de Clayton M. Christensen (O dilema do Inovador)

Citado como um livro de negócios extremamente influente na Amazon, que inclusive colaborou para a criação do Kindle e do AWS.

6. Sam Walton: Made in America, de Sam Walton

O livro do criador do Walmart é citado por Bezos, pois segundo ele, expõe os princípios do varejo e discute seus valores fundamentais.

7. The Goal, de Eliyahu M. Goldratt (A meta)

Segundo Bezos, este livro encoraja as pessoas a identificar as maiores restrições em suas operações e, em seguida, estruturar suas organizações para reverter a situação.

8. Lean Thinking, de James P. Womack

O livro que descreve um modelo de negócios para o século XXI, é citado por Bezos pois fala sobre foco nas atividades que criam valor para o cliente.

9. Good to Great, de Jim Collins

Como é revelado no livro Everything Store de Brad Stone. Jim Collins apresentou aos executivos da Amazon este livro sobre administração antes da sua publicação.

10. The Remains of the Day, de Kazuo Ishiguro (Os vestígios do dia)

Bezos conta que o seu romance favorito ensina sobre a dor do arrependimento tão bem que você pensará que viveu a história.