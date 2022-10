Zelensky: Rússia prepara sociedade para possível uso de armas nucleares

Autoridades russas estão preparando a sociedade para um possível uso de armas nucleares, afirmou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em entrevista à BBC. Ele classificou a movimentação da Rússia como "perigosa", acrescentando que "não acredita" que o país esteja pronto para usá-las. "Eles começam a se comunicar. Eles não sabem se vão usar ou não. Acho perigoso até mesmo falar sobre isso", disse.

O ato de Putin, de anexar Lugansk e Donetsk à Rússia, levantou temores sobre uma possível escalada na guerra. Assim como o presidente russo, outros funcionários de alto escalão já sugeriram que armas nucleares poderiam ser usadas para defender essas áreas, embora autoridades ocidentais digam que não há evidências de que Moscou esteja preparada para fazê-lo. Segundo o presidente dos EUA, Joe Biden, pela primeira vez desde a crise dos mísseis cubanos, durante a Guerra Fria, "temos a ameaça de uma arma nuclear ser utilizada".

Na conversa, o presidente Zelensky negou ter incentivado ataques à Rússia, alegando que uma observação anterior havia sido mal traduzida. "Você deve usar atos preventivos", disse ele, referindo-se às sanções, "não aos ataques".

Nas últimas semanas, o exército ucraniano recapturou grandes extensões de território em uma bem-sucedida contraofensiva que forçou as tropas russas a abandonar posições de longa data, no que Kiev descreve como a resposta de Moscou às suas derrotas, como as anexações feitas por Putin.

