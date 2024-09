Venezuela liberta adolescentes detidos em protestos após eleições

Pelo menos 40 adolescentes presos na repressão às manifestações contra as fraudes nas eleições foram libertados com medidas cautelares na Venezuela. Eles foram soltos no sábado e haviam sido detidos ao participar de protestos que questionavam a reeleição do presidente Nicolás Maduro, informou a ONG Fórum Penal, elevando para 56 as libertações de jovens.

"Pelo menos 40 adolescentes (presos políticos devido à situação pós-eleitoral desde 29 de julho) foram libertados hoje", anunciou Alfredo Romero, advogado do Fórum Penal.

As libertações foram concedidas sob "medidas cautelares", acrescentou o diretor dessa ONG, Gonzalo Himiob, e ocorreram em estados andinos como Mérida, Táchira (oeste); sua vizinha Lara; Portuguesa e Yaracuy (centro), além de Bolívar e Amazonas (sul).

Estas novas libertações somam-se a outras 16 ocorridas na quinta-feira no âmbito de medidas de apresentação em tribunal a cada oito dias.

Segundo registros do Fórum Penal, na Venezuela 114 adolescentes foram presos e acusados de crimes de terrorismo ou traição à pátria após os protestos contra a reeleição de Maduro nas eleições de 28 de julho em meio a denúncias de fraude da oposição.

As autoridades não se pronunciaram sobre as prisões desses adolescentes, mas confirmaram 2.400 detenções e, deste total, a Fórum Penal contabilizou 1.581 como "presos políticos", embora continue recebendo denúncias e casos.

"O que fizeram é brutal (...), crianças de 13 anos, de 14 anos, e as levaram a presídios onde estão presos comuns", denunciou nesta semana a líder opositora María Corina Machado.

Maduro dispôs de dois presídios de segurança máxima, Tocuyito e Tocorón, para a reclusão dos detidos. Os dois presídios estiveram durante anos sob o controle de quadrilhas criminosas até serem ocupados pelas forças de segurança em 2023.

Na semana passada, foram transferidos para estes presídios cerca de 700 detidos, segundo a ONG Observatório Venezuelano de Prisões, que denunciou "irregularidades" nas transferências.

As manifestações também deixaram 27 mortos e 192 feridos.

A Fórum Penal informou na quarta-feira que a Venezuela registra atualmente o maior número de "presos políticos" em quase 25 anos, com 1.780 detentos. Até 28 de julho, contabilizava 199 presos por motivos políticos.