Venezuela fecha fronteira com Colômbia e denuncia 'conspiração internacional'

O governo da Venezuela determinou o fechamento de sua fronteira com a Colômbia nesta sexta-feira, horas antes da posse de Nicolás Maduro, que deve assumir seu terceiro mandato consecutivo como presidente e confirmar o resultado do contestado pleito realizado no ano passado, que a oposição afirma ter vencido e cujas autoridades eleitorais jamais apresentaram os comprovantes oficiais de urna. A fronteira deve permanecer fechada até a segunda-feira, segundo as autoridades. O fechamento da fronteira acontece em um momento de expectativa sobre uma possível chegada do candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, que prometeu desembarcar no país e se apresentar para tomar posse.

"Temos informações de uma conspiração internacional para perturbar a paz dos venezuelanos (...) Vamos determinar, por instruções do presidente Nicolás Maduro, o fechamento da fronteira com a Colômbia a partir das 5h (6h em Brasília) da manhã de hoje até as 5h (locais) da manhã de segunda-feira", anunciou o governador do estado de Táchira, na fronteira com a Colômbia, Freddy Bernal.

Em atualização