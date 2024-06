Vazamento de petróleo em Singapura fecha praias de ilha turística

A Autoridade Marítima e Portuária (MPA) de Singapura informou neste sábado, 15, que as praias da ilha de Sentosa foram fechadas após um derramamento de petróleo em um porto próximo se espalhar.

Um acidente no terminal Pasir Panjang entre uma draga de bandeira holandesa e um navio bunker estacionado de bandeira de Singapura foi responsável pelo vazamento. A MPA disse que parte do ólçoe do navio bunker foi derramado na água e que "o tanque de carga afetado foi isolado e o derramamento contido".

As três praias mais populares da ilha, Tanjong, Palawan e Siloso, “estão atualmente fechadas para obras de limpeza devido a casos de derramamento de óleo observados nas águas do mar”, informou a ilha num aviso no seu site. A ilha abriga luxosas casas à beira-mar.

Segundo a agência Reuters, uma fita de isolamento é utilizada pelas autoridades locais para evitar que os turisitas acessem o local. A MPA afirma que a operação de limpeza conta com 16 embarções e que até o momento não há impacto no tráfego de navegação, com o Porto funcionando normalmente.

Sentosa é um destino turístico popular que abriga um cassino, a única atração do Universal Studios no Sudeste Asiático e casas luxuosas à beira-mar para expatriados e ultra-ricos.