UE está avaliando opções para incluir a Ucrânia no bloco em meio ao acordo de paz, diz agência

A União Europeia (UE) avalia diferentes alternativas para incorporar a adesão da Ucrânia em um eventual acordo de paz, informaram fontes próximas às negociações à agência Bloomberg. As possibilidades em discussão incluem oferecer a Kiev, desde já, parte das proteções associadas à condição de membro do bloco, além do acesso antecipado a determinados direitos.

Paralelamente, a Ucrânia receberia um cronograma detalhado com as etapas para avançar no processo formal de entrada na UE. Entre as opções também está a continuidade do modelo tradicional de adesão ou a implementação de um sistema de transição, com integração gradual.

Plano de paz

Uma minuta do plano de paz, em construção por Kiev com apoio dos Estados Unidos, prevê que a Ucrânia se torne membro da União Europeia em 2027, recebendo benefícios parciais no período até lá. O presidente Volodymyr Zelensky reforçou que a entrada no bloco é considerada uma garantia essencial de segurança para o país.

Um porta-voz da Comissão Europeia confirmou à Bloomberg que a futura adesão da Ucrânia integra as discussões ligadas ao acordo de paz. Ele afirmou ainda que a UE tem aprofundado vínculos com países candidatos, e, no caso ucraniano, tem ampliado a cooperação por meio do Acordo de Livre Comércio Abrangente e Aprofundado.

A Ucrânia obteve o status de país candidato em 2022, após o início da invasão em larga escala pela Rússia. A decisão de iniciar as negociações de adesão foi tomada no fim de 2023. No entanto, o processo está atualmente travado em razão da oposição da Hungria, que bloqueia a abertura dos chamados capítulos de negociação.

O ingresso na União Europeia costuma levar vários anos e depende da aprovação unânime dos Estados-membros em cada fase do processo.