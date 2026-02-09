Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

UE está avaliando opções para incluir a Ucrânia no bloco em meio ao acordo de paz, diz agência

Iniciativa faria parte do acordo de paz de Kiev com o presidente russo, Vladimir Putin, enquanto o bloco econômico traria garantias de segurança ao país

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 15h15.

Tudo sobreRússia
Saiba mais

A União Europeia (UE) avalia diferentes alternativas para incorporar a adesão da Ucrânia em um eventual acordo de paz, informaram fontes próximas às negociações à agência Bloomberg. As possibilidades em discussão incluem oferecer a Kiev, desde já, parte das proteções associadas à condição de membro do bloco, além do acesso antecipado a determinados direitos.

Paralelamente, a Ucrânia receberia um cronograma detalhado com as etapas para avançar no processo formal de entrada na UE. Entre as opções também está a continuidade do modelo tradicional de adesão ou a implementação de um sistema de transição, com integração gradual.

Plano de paz

Uma minuta do plano de paz, em construção por Kiev com apoio dos Estados Unidos, prevê que a Ucrânia se torne membro da União Europeia em 2027, recebendo benefícios parciais no período até lá. O presidente Volodymyr Zelensky reforçou que a entrada no bloco é considerada uma garantia essencial de segurança para o país.

Um porta-voz da Comissão Europeia confirmou à Bloomberg que a futura adesão da Ucrânia integra as discussões ligadas ao acordo de paz. Ele afirmou ainda que a UE tem aprofundado vínculos com países candidatos, e, no caso ucraniano, tem ampliado a cooperação por meio do Acordo de Livre Comércio Abrangente e Aprofundado.

A Ucrânia obteve o status de país candidato em 2022, após o início da invasão em larga escala pela Rússia. A decisão de iniciar as negociações de adesão foi tomada no fim de 2023. No entanto, o processo está atualmente travado em razão da oposição da Hungria, que bloqueia a abertura dos chamados capítulos de negociação.

O ingresso na União Europeia costuma levar vários anos e depende da aprovação unânime dos Estados-membros em cada fase do processo.

Acompanhe tudo sobre:Volodymyr-ZelenskyRússiaUcrânia

Mais de Mundo

EUA interceptam petroleiro no oceano Índico que fugiu de bloqueio no Caribe

Bad Bunny x Trump: por que os dois representam visões opostas dos EUA

China nega acusações dos EUA sobre testes nucleares secretos

Cuba suspende combustível para aviões em meio à crise energética

Mais na Exame

Pop

Por que Bad Bunny não recebeu cachê pelo show do Super Bowl? Entenda

Negócios

Sinal verde para construção da marina de R$ 350 milhões em Florianópolis

Um conteúdo Bússola

Experimento põe à prova a tese de que empresas podem funcionar apenas com IA

Mercado Imobiliário

O 'spin off' das Americanas que virou gestora de FIIs: a virada da São Carlos