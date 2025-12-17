UE chega a acordo provisório sobre salvaguardas de tratado com Mercosul

A União Europeia chegou a um acordo provisório nesta quarta-feira, 17, para estabelecer controles sobre as importações de produtos agrícolas resultantes de um acordo comercial planejado com o bloco Mercosul, atendendo potencialmente a algumas das críticas ao acordo.

A UE e o bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai concluíram as negociações em dezembro passado para criar o maior acordo comercial da UE em termos de redução de tarifas, cerca de 25 anos após o início das negociações.

Países liderados por França e Itália afirmaram que não estavam dispostos a apoiar o acordo comercial e exigiram medidas adicionais para proteger seus agricultores.