UE chega a acordo provisório sobre salvaguardas de tratado com Mercosul

Consenso atende potencialmente a algumas das críticas; países liderados por França e Itália exigiram medidas adicionais para proteger seus agricultores

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16h44.

A União Europeia chegou a um acordo provisório nesta quarta-feira, 17, para estabelecer controles sobre as importações de produtos agrícolas resultantes de um acordo comercial planejado com o bloco Mercosul, atendendo potencialmente a algumas das críticas ao acordo.

A UE e o bloco formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai concluíram as negociações em dezembro passado para criar o maior acordo comercial da UE em termos de redução de tarifas, cerca de 25 anos após o início das negociações.

Países liderados por França e Itália afirmaram que não estavam dispostos a apoiar o acordo comercial e exigiram medidas adicionais para proteger seus agricultores.

