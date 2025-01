Trump sugere impor novas sanções à Rússia caso país se negue a negociar fim da guerra na Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, indicou na terça-feira, 21, que consideraria impor novas sanções à Rússia caso o país se recuse a negociar um possível fim da guerra na Ucrânia, que completa três anos em um mês. Ontem, na posse do republicano, o presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou Trump e disse estar "aberto ao diálogo" com o novo líder americano.

Questionado sobre a possibilidade de impor sanções adicionais à Rússia caso Putin não se aproxime da mesa de negociações, Trump disse: “Parece provável”.

“Estamos conversando com Zelensky. Vamos conversar com o presidente Putin muito em breve, e veremos o que - como tudo vai acontecer”, afirmou Trump, ao mesmo tempo que criticou a União Europeia por não enviar mais ajuda à Ucrânia.

Possíveis sanções em negociação

O republicano também destacou que iria “verificar” se os EUA estariam enviando armas adicionais para a Ucrânia. Sob o governo de Joe Biden, a Casa Branca aproveitou os últimos meses do mandato para enviar o máximo de armamento e fundos para Kiev antes da transição de governo. A fala de Trump sugere que ele estaria disposto a recuperar parte dos US$ 61 bilhões em financiamentos para a Ucrânia aprovados pelo Congresso em 2024, mas que ainda não foram gastos.

Trump ainda confirmou que a guerra no Leste Europeu foi tema de uma ligação recente com o presidente chinês, Xi Jinping:

“Ele tem muito poder, assim como nós temos muito poder. Eu disse que vocês [chineses] deveriam resolver isso.”

Estratégia ampla e escalonada

No final de semana passado, já no clima da posse do republicano, a agência Bloomberg informou que assessores de Trump estariam desenvolvendo uma estratégia ampla de sanções para facilitar um acordo diplomático entre Rússia e Ucrânia nos próximos meses.

A equipe de Trump estaria considerando duas abordagens principais:

Medidas de boa-fé para beneficiar produtores de petróleo russos sancionados, caso se acredite que a resolução da guerra esteja próxima.

Intensificação das sanções, aumentando a pressão sobre Moscou para reforçar o poder de negociação.

Scott Bessent, indicado por Trump para o cargo de secretário do Tesouro, declarou apoio ao aumento das sanções contra a Rússia.

“Eu estarei 100% a favor de aumentar as sanções, especialmente contra grandes empresas petrolíferas russas”, disse ele durante uma audiência no Senado.

Perspectivas de negociações

Os planos da equipe de Trump ainda estão em estágio inicial e dependem do próprio presidente eleito, conforme apontaram fontes sob anonimato. Na semana passada, Trump mencionou a preparação de um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, aumentando as expectativas de negociações para encerrar a guerra.

“[Grifar] São necessários dois para dançar o tango”, destacou Trump, referindo-se ao interesse mútuo na paz.