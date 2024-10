Trump promete desconto em impostos para quem comprar carros nos EUA

O ex-presidente Donald Trump prometeu nesta quinta-feira, 10, uma medida para estimular a compra de carros: que o governo dê desconto em impostos que compensem o gasto com juros dos financiamentos.

"Como parte dos nossos cortes de impostos, vamos tornar os juros pagos em financiamentos de carros totalmente dedutíveis", disse o republicano, durante evento em Detroit nesta quinta-feira, 10.

"Quando fizermos isso, vocês verão o lançamento de uma nova revolução industrial americana. Milhares de fábricas abrirão por nosso território. Empregos industriais muito bem-pagos vão erguer aqueles que sofreram tanto nos últimos quatro anos. A inflação vai cair rápido. Carros americanos serão exportados e admirados pelo mundo de novo", discursou.

Detroit fica em Michigan, um dos principais estados em disputa nesta eleição. A região é o centro da indústria automotiva americana e ainda abriga as sedes da GM e da Ford, mas sofreu um declinio nas últimas décadas, conforme as fábricas foram embora rumo a outros estados e países, em busca de salários e impostos mais baixos.

Pesquisas mostram empate técnico em Michigan, com a vice-presidente Kamala Harris com 47,9% dos votos, e Trump com 47%, segundo o agregador 538.

O republicano promete cortar uma série de impostos para tentar reanimar a economia americana, que enfrentou inflação alta e perda do poder de compra nos últimos anos. Ele também defende o corte de impostos sobre gorjetas, de olho no eleitorado de Nevada, outro estado decisivo para a disputa deste ano.