Trump muda o tom e acusa eleições de meio de mandato de fraude

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou o tom e passou a questionar nesta segunda-feira, 9, a vitória dos democratas nas eleições legislativas de meio de mandato, as midterms, com acusações de fraude sem provas. Na última semana, os republicanos perderam o controle do Congresso.

"Alguém realmente acredita que estas 'eleições' foram limpas? Como é possível que as pesquisas tenham errado tanto?", disse Trump. "Tudo se resume às máquinas, que são muito mais importantes do que o eleitor!".

O presidente dos EUA mudou totalmente sua posição sobre as eleições de meio de mandato. Horas depois da votação de 3 de novembro, o presidente afirmou ao jornal The New York Times que estava "disposto a aceitar os resultados".

Em 3 de novembro, os democratas conquistaram maiorias no Senado e na Câmara dos Representantes, além de tomar dos republicanos governos estaduais como o do Texas.

A alegação de Trump não é novidade. O presidente ainda não reconheceu a derrota que sofreu nas eleições presidenciais de 2020 para o democrata Joe Biden. Trump denuncia repetidamente, sem apresentar provas, que houve fraude naquele pleito.