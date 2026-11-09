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Trump muda o tom e acusa eleições de meio de mandato de fraude

Sem apresentador provas, presidente dos EUA mudou totalmente sua posição sobre as eleições de meio de mandato. Trumo chegou a dizer ao jornal The New York Times que estava "disposto a aceitar os resultados"

EUA: Trump mudou totalmente sua posição sobre as eleições de meio de mandato (Brendan Smialowski/AFP)

EUA: Trump mudou totalmente sua posição sobre as eleições de meio de mandato (Brendan Smialowski/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 14h25.

Última atualização em 9 de novembro de 2026 às 14h30.

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Donald Trump mudou sua posição e começou a acusar as eleições de meio de mandato nos EUA de fraude, sem apresentar provas. Os democratas venceram as eleições legislativas, tomando o controle do Congresso. Essa mudança ocorre enquanto Trump ainda não reconhece sua derrota nas eleições presidenciais de 2020.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou o tom e passou a questionar nesta segunda-feira, 9, a vitória dos democratas nas eleições legislativas de meio de mandato, as midterms, com acusações de fraude sem provas. Na última semana, os republicanos perderam o controle do Congresso.

"Alguém realmente acredita que estas 'eleições' foram limpas? Como é possível que as pesquisas tenham errado tanto?", disse Trump. "Tudo se resume às máquinas, que são muito mais importantes do que o eleitor!".

O presidente dos EUA mudou totalmente sua posição sobre as eleições de meio de mandato. Horas depois da votação de 3 de novembro, o presidente afirmou ao jornal The New York Times que estava "disposto a aceitar os resultados".

Em 3 de novembro, os democratas conquistaram maiorias no Senado e na Câmara dos Representantes, além de tomar dos republicanos governos estaduais como o do Texas.

A alegação de Trump não é novidade. O presidente ainda não reconheceu a derrota que sofreu nas eleições presidenciais de 2020 para o democrata Joe Biden. Trump denuncia repetidamente, sem apresentar provas, que houve fraude naquele pleito.

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