Trump critica Xi Jinping e afirma que é 'extremamente difícil fazer um acordo' com a China

Na madrugada desta quarta-feira, 4, Donald Trump afirmou que é "extremamente difícil de fazer um acordo" com o o presidente chinês Xi Jinping. A declaração do presidente dos Estados Unidos veio horas após a Casa Branca anunciar que os líderes dos dois países iriam conversar ao longo da semana para tentar resolver as tensões comerciais.

“Gosto do presidente Xi da China, sempre gostei e sempre gostarei, mas ele é MUITO DURO E EXTREMAMENTE DIFÍCIL DE FAZER UM ACORDO!!!”, escreveu Trump em sua conta no Truth Social, por volta das 03h17, no horário de Brasília.

Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, afirmou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira que a "posição e os princípios da China para o desenvolvimento das relações entre China e EUA são consistentes".

A publicação de Trump ocorre no contexto de um novo impasse comercial entre os dois países, que recentemente impuseram restrições à exportação de suprimentos industriais e de tecnologia.

O presidente dos EUA havia acusado a China de não cumprir o acordo firmado durante uma reunião em Genebra no mês passado, alegando que o país não estava honrando os compromissos assumidos. Por sua vez, Lin Jian negou as acusações de Trump na última terça-feira, 3.

A Casa Branca confirmou que haverá uma ligação telefônica entre os dois presidentes nesta semana, na tentativa de negociar um novo acordo e aliviar as tensões comerciais recentes.