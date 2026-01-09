'Trump chinês': imitador Ryan Chen viraliza ao personificar republicano

Replicando com precisão a voz e maneirismos de Donald Trump, o arquiteto chinês Ryan Chen (nascido Chen Rui) se tornou um fenômeno nas redes sociais.

Gesticulando com as mãos abertas e falando em inglês perfeito, o cidadão chinês de 42 anos, nativo da cidade de Chongqing, chega até a dançar YMCA, do Village People, música icônica que se tornou uma marca nas aparições de Trump.

Chen não se envolve em sátira política – um tema extremamente sensível na China, que pode levar à suspensão de suas contas e até mesmo à prisão – mas usa suas imitações do republicano para levar ao mundo a cultura chinesa, principalmente de sua cidade natal, famosa por seus pratos apimentados.

Adquirindo milhões de seguidores em diversas plataformas, tanto ocidentais como o TikTok e o Instagram quanto chinesas, o comediante se tornou amado tanto por fãs na China quanto em diversos países mundo afora.

“Trump é uma fonte inesgotável que nunca seca, porque ele atrai mais tráfego online do que qualquer outra pessoa no planeta”, disse Chen à AFP em sua cidade natal, Chongqing. "Não entendo muito de política, mas acho que ele sabe entreter", disse Chen sobre o presidente americano, a quem acompanha desde que Trump apresentou o reality show "O Aprendiz", de 2004.

“Quando o imito, não é para caçoá-lo. É para chamar atenção”, disse para a AFP. “Com essa atenção, não só impulsiono minha carreira, mas também consigo promover a China e minha cidade natal.”

Fama acidental

Arquiteto por formação, Chen se voltou à internet para ensinar inglês em redes sociais após seu ramo ter sido fortemente afetado pela crise imobiliária chinesa.

Um fã de sitcoms americanas como Friends e The Big Bang Theory, Chen aprendeu inglês ao assistir suas séries favoritas.

Apesar de ter adquirido sucesso moderado como professor de inglês nas redes, só alcançou a fama global no ano passado, quando um amigo o desafiou a imitar Trump em um de seus vídeos.

Por mais que já houvesse viralizado, sua carreira atingiu outro patamar quando apareceu na livestream do famoso YouTuber americano IShowSpeed, com mais de 47 milhões de inscritos, que estava passeando pela China em abril de 2025.

Chen agora tem mais de um milhão de seguidores no Instagram e no TikTok, e mais de 2,5 milhões em plataformas chinesas. Se tornou tão famoso que é frequentemente reconhecido nas ruas.

O comediante diz que Trump se tornou uma parte tão central de sua vida que ele sente um certo nível de familiaridade com o republicano, “como um vizinho”.

Chen diz que o segredo por trás de seu sucesso é conseguir “soar como um nativo” em inglês, e “ficar ligado” nas notícias sobre Trump, que é “uma mina de ouro de material engraçado”, adicionando que também se inspira em outros imitadores do presidente americano.

Ele agora é capaz de se sustentar apenas com sua carreira na internet. “Minha principal fonte de renda é a publicidade”, disse, citando marcas de carros, produtos digitais, jogos e laticínios que o contratam para suas campanhas.

No momento, Chen está visitando os EUA pela primeira vez, em um sinal que suas imitações não chatearam a administração de Trump, e até convidou o republicano a provar o famosamente ardido hotpot de Chongqing quando vier para a China.

Enquanto diz que um encontro entre o verdadeiro Trump e seu imitador chinês “provavelmente seria legal”, Chen também diz que não tem um “desejo ardente” de o encontrar pois teme o encontro poderia rapidamente se tornar um caso diplomático.

"Sou apenas um comediante", disse ele à AFP. "Não tenho aspirações políticas."