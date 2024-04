Todos os planos e opções são avaliadas, diz exército de Israel sobre resposta ao Irã

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmaram neste domingo, 14, que todos os planos e opções são avaliadas pelo país para uma resposta ao ataque do Irã. Os iranianos enviaram mais de 300 drones e mísseis ao território israelense na noite de sábado, 13, em retaliação bombardeio do consulado do país na Síria no último dia 1º de abril, que causou, entre outras, a morte do comandante da Guarda Revolucionária do Irã.

“A ameaça inédita do Irã encontrou uma operação aérea e tecnológica também inédita, com inteligência superior, ajudada pela coalização de parceiros liderada pelos Estados Unidos, com o Reino Unido, França e outros”, disse o porta-voz Daniel Hagari em entrevista coletiva.

Hagari disse ainda que Israel conseguiu interceptar 99% dos projeteis e comemorou que o sistema de defesa aérea do país, conhecido como Domo de Ferro, teve sucesso em lidar com cerca de 350 drones kamikazes, mísseis e foguetes disparados por forças iranianas e grupos apoiados pela República Islâmica.

O porta-voz do IDF disse ainda que o Irã, assim como o Hamas, quer aumentar as tensões no Oriente Médio. Hagari afirmou que o ataque do Irã não foi direcionado apenas a Israel, mas a toda região.

"Irã não fez essa ameaça apenas a Israel, mas a todo o Oriente Médio. Diante dessa situação, aprovamos ações defensivas e ofensivas contra o Irã. Continuaremos defendendo o estado de Israel e, junto com os nossos aliados, vamos buscar um cenário de paz na região", concluiu.

O pronunciamento aconteceu após uma reunião de três horas do Gabinete de Guerra do país, sem uma definição sobre qual será a resposta ao ataque ao Irã. Funcionários do governo israelense afirmaram a CNN americana que o gabinete está determinado a responder – mas ainda não decidiu o momento e nem a intensidade. Mais cedo, o ministro do Gabinete de Guerra, Benny Gantz, disse que Israel “vai exigir um preço do Irã da maneira e no momento que for conveniente”.

O principal porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse nesta manhã que os Estados Unidos vão continuar ajudando Israel a se defender, mas não vão participar de uma contraofensiva ao Irã. Jornais americanos afirmam que Biden afirmou ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que não vai apoiar nenhum contra-ataque israelense. A preocupação do governo americano é que uma resposta a retaliação do Irã pode levar a uma guerra na região com efeitos perigosos.

Presidente de Israel fala em declaração de guerra

O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse nessa tarde que os ataques "agressivos e brutais" do Irã configuram uma "declaração de guerra". “Foram mais de 350 armamentos, incluindo mísseis e drones. Foi uma declaração de guerra”, disse Herzog.

O mandatário se referiu durante a entrevista ao Irã e o grupo Hamas como o “império do mal”. Apesar da forte declaração, Herzog afirmou que o país não busca uma guerra e está conversando com aliados, como os Estados Unidos, para pensar nos próximos passos.

"Nós não buscamos a guerra. O que nós devemos entender é que o equilíbrio da situação precisa ser avaliado. Estamos em diálogo constante com nossos aliados e estamos pensando de cabeça fria, em como agir", disse.

Irã afirma que não tem intenção de prolongar "operações de defesa"

Do outro lado do conflito, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, disse que o país não tem intenção de prolongar o que chamou de “operação defensiva". Ele alertou, porém, que o país não vai hesitar em defender os interesses do Irão em caso de novas agressões.

“A República Islâmica não tem intenção de prolongar as operações defensivas e as medidas de segurança que tomou”, disse ele.

O que se sabe sobre o ataque do Irã a Israel?

O Irã enviou mais de 300 mísseis e drones para atacar o território de Israel no sábado. A ação iraniana foi uma retaliação ao bombardeio do consulado do país na Síria no último dia 1º de abril, que causou, entre outras, a morte do comandante da Guarda Revolucionária do Irã. As tensões entre o Irã e Israel aumentaram desde o início da guerra em Gaza, em outubro.

O país afirmou que o ataque a Israel foi em "legítima defesa" e citou o Artigo 51 da Carta das Nações Unidas. A Missão Diplomática do Irã disse ainda que considera o assunto "encerrado" e advertiu para que os Estados Unidos fiquem longe da situação. Os iranianos afirmaram também que caso Israel decida revidar, a resposta do Irã será "mais severa".

Autoridades do Irã afirmaram ainda que notificaram países vizinhos que iria realizar os envios. Os drones demoraram horas até chegar ao alvo. Com isso, o Domo de Ferro israelense e aliados do país, como Estados Unidos e Reino Unido, interceptaram os projeteis quando sobrevoavam a Síria e a Jordânia. Israel disse que interceptou 99% dos mísseis e drones, sem graves consequências ao país.