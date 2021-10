Taxas de vacinação contra covid nos EUA aumentam; casos e mortes recuam

As taxas de vacinação contra Covid-19 nos Estados Unidos aumentaram em mais de 20 pontos percentuais depois que várias entidades adotaram exigências de vacinas, e os números de casos e mortes pelo coronavírus diminuíram, disseram funcionários do governo norte-americano nesta quarta-feira.

O coordenador da resposta à Covid-19 da Casa Branca, Jeff Zients, disse a repórteres que 77% dos norte-americanos elegíveis haviam recebido pelo menos uma dose de vacina.

As taxas de vacinação aumentaram graças a mandatos colocados em prática por empresas privadas, sistemas de saúde, instituições sociais e governos estaduais e locais, disse ele em um comunicado.

A equipe do presidente dos EUA, Joe Biden, tem enfrentando desafios para vencer a pandemia do coronavírus porque uma grande parte da população dos Estados Unidos continua a resistir a tomar vacinas seguras e amplamente disponíveis no país.

Biden anunciou no mês passado políticas exigindo que a maioria dos trabalhadores da saúde e funcionários federais recebam vacinas contra Covid-19 e forcem os grandes empregadores a inocular ou testar seus trabalhadores semanalmente, mas as regras federais para colocar a ordem em vigor ainda estão sendo formalizadas. Alguns Estados e grandes empregadores já determinaram a obrigatoriedade das vacinas.

"Desde o final de julho, quando o presidente anunciou os requisitos de vacinação e convocou as organizações a seguirem seu exemplo, o número de americanos elegíveis que não foram vacinados diminuiu em cerca de um terço, de 97 milhões para 66 milhões de indivíduos", disse Zients.

A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Rochelle Walensky, disse que a média de sete dias de casos diários de Covid-19 caiu 12% em relação à semana anterior e que a média de sete dias de mortes diárias caiu 5%.

Mas as autoridades alertaram que não era hora de baixar a guarda.

"Apesar da redução recente nos casos, a maioria das comunidades em todo o país ainda está experimentando níveis substanciais a altos de transmissão na comunidade", disse Walensky.

“É absolutamente necessário manter o foco em manter a Covid sob controle em todo o país, especialmente à medida que entramos na temporada de outono e inverno” por meio de máscaras e vacinas, disse.

Mais de 700.000 pessoas morreram nos Estados Unidos de Covid-19, e obter o controle da pandemia continua sendo uma prioridade do presidente por razões de saúde, econômicas e políticas.

Na semana passada, Biden pediu que mais empresas obrigassem seus trabalhadores a serem vacinados. A Casa Branca vê cada vez mais esses mandatos como críticos para acabar com a pandemia, mas os esforços têm enfrentado resistência em alguns Estados liderados por governadores republicanos, especialmente Flórida e Texas, que argumentam que tais requisitos são uma violação das liberdades pessoais.

